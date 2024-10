Torna una nuova stagione di ‘Cook40‘, il programma di chi ama cucinare ma non ha abbastanza tempo per farlo, condotto da Flavio Montrucchio. Un format che unisce il food all’intrattenimento e che dalla sua prima puntata ha conquistato i telespettatori. Vediamo insieme da quando andrà in onda.

Cook40 con Flavio Montrucchio: quando torna la nuova stagione

Sono sempre di più i programmi dedicati al mondo della cucina e tra questi è stato confermato dall’emittente pubblica Cook40. Al timone del cooking show c’è Flavio Montrucchio che a partire dalla terza stagione, a dicembre dello scorso anno, ha preso il posto di Alessandro Greco. La prima puntata di Cook40 andrà in onda sabato 19 ottobre 2024 su Rai2, alle ore 12.00.

Nelle precedenti edizioni abbiamo visto, in ogni puntata, uno chef professionista aiutare un ospite vip a creare un menù, di tre portate, utilizzando fornelli, piastre, forno e un robot da cucina. Il cooking show è anche l’occasione per conoscere meglio l’ospite che si racconta mentre è alle prese con la preparazione dei tre piatti con aneddoti e curiosità che lo riguardano da vicino. Durante la preparazione delle pietanze, vengono date ai telespettatori informazioni utili e consigli originali: alcuni tra i più famosi food blogger infatti svelano i loro preziosi trucchi in cucina.

Inoltre, esperti nutrizionisti suggeriscono come mantenere un corretto stile alimentare senza rinunciare al piacere della tavola. In questa edizione vedremo due concorrenti sfidarsi per realizzare un originale menù in appena 40 minuti. Una sfida a tempo che mette a dura prova i partecipanti.

Anticipazioni prima puntata di Cook40

Cook40 è realizzato da Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Triangle. Ancora non si conoscono gli ospiti della prima puntata che andrà in onda sabato. Non dovrebbe mancare Angelica Sepe, la ‘cantachef’ e giudice gastronomica della trasmissione. Al timone di Cook40, Flavio Montrucchio, reduce anche dal successo di Primo Appuntamento su Real Time.