Confronto nella notte, dentro la stanza denominata “lavatrice” tra i due influencer di questa edizione, Tommaso Zorzi e Giulia Salemi. Entrambi amici fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip 2021, sembrano vivere un periodo di incomprensioni, legate più che atro al rapporto che la Salemi vive con Pierpaolo Pretelli, nel reality di canale 5.

Tommaso Zorzi e Giulia Salemi: Incomprensioni al Grande Fratello Vip 2021

I due coinquilini, da un po’ di tempo a questa parte pare non si capiscono più. La Salemi rimprovera a Tommaso di non starle vicino come un vero amico, e si sente punzecchiata da lui: “Stavo male e nessuno di voi è venuto a darmi conforto” – afferma Giulia in lavatrice, con Pierpaolo e Rosalinda a cui si aggiunge poco dopo Tommaso – “Mi sento sempre punzecchiata e non capita da te, io ci soffro, passi molto più tempo con Cecilia”.

Insomma, la giovane donna non si sente supportata da nessuno quando ha i suoi momenti down. Ma Tommaso, incredulo replica prontamente: “Tesoro io tante cose di te non le conosco, non posso leggerti con uno sguardo” e giustificando le sue battute riguardo il rapporto fra lei e Pierpaolo aggiunge: “Per me è molto bello ma è nato qua dentro, quando si uscirà sarà la prova del nove”.

Ma Giulia non si riferiva al suo rapporto con Pierpaolo e incalza: “Stasera nessuno mi sta capendo”. Alla fine Tommaso va via, e Rosalinda cercando di rincuorarla le dice: “Nessuno ti giudica, ma è difficile capirti” mentre Pierpaolo amareggiato dice: “Se parliamo con te alle quattro di notte è perchè ci teniamo” e tentando di farla ragione aggiunge: “È tutto passato adesso ma forse con gli altri hai un pò esagerato”.

Tommaso Zorzi vs Giulia Salemi al GF Vip 2021

Ma che il rapporto tra Zorzi e Salemi si stia sfilacciando, era già nell’aria. Infatti l’influencer, aveva già espresso le sue perplessità su Giulia e la sua relazione con Pretelli, a Dayane e Rosalinda: “Da quando sta con Pierpaolo si sente la regina del castello e tutto ciò che non la fa sentire regina non le sta bene”.

Sarà veramente così? Insomma, che Zorzi sia il leader indiscusso di questa edizione nonché una rivelazione è fuor di dubbio, ma la Salemi chiede solo un po’ di attenzione e un po’ di conferme, perché si sente molto demoralizzata da ciò che le arriva fuori dalla Casa. La famiglia di Pierpaolo la denigra, i Gregorelli la massacrano, voleva sono una iniezione di fiducia. Tutto qui. Poi tra fiumi di alcol che scorrono durante le feste – ieri sera quella greca – nessuno dei vipponi è molto lucido.