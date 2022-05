Torna su Rete 4 Confessione Reporter il programma di approfondimento giornalistico firmato dalla reporter Stella Pende. La giornalista durante le puntate di questa nuova edizione affronterà diversi temi: dal Covid alle sette come Scientology fino a quelle nostrane. Ma andiamo a vedere quando andrà in onda la nuova stagione di Confessione Reporter e quali sono gli argomenti trattati da Stella Pende.

Confessione Reporter torna con Stella Pende: quando in tv e dove vederlo

La nuova stagione di Confessione Reporter parte Sabato 21 maggio 2022. Come di consueto il programma condotto dalla giornalista Stella Pende andrà in onda in seconda serata su Rete4 per cinque imperdibili nuove puntate.

Gli argomenti trattati da Stella Pende nella nuova edizione di Confessione Reporter

Il programma di inchieste di Stella Pende e a cura di Alessandra Magliani, in questa nuova edizione sarà ancora una volta un faro acceso su molti temi importanti. Come racconta la reporter a Tv Sorrisi e Canzoni, durante la messa in onda delle cinque puntate di questa nuova stagione «Iniziamo con una “radiografia” di Cuba, Paese che ha realizzato tre vaccini anti Covid e ha immunizzato il 97 per cento della popolazione, inclusi i bambini dai 2 anni».

Tra gli argomenti trattati, si parlerà anche di violenza, Stella Pende infatti anticipa: «Parleremo di violenza, ma in modo controcorrente, cioè dal punto di vista maschile. Indagheremo cosa c’è nella mente dei violentatori, ma anche degli uomini che subiscono abusi».

Scientology, Afghanistan e Ucraina

Sugli altri temi affrontati nelle ultime tre puntate della stagione, la giornalista dice: «La terza puntata sarà dedicata alle sette, da Scientology a quelle nostrane, che con la pandemia hanno visto raddoppiare i “clienti” a cui rubano la vita e gli stipendi. E dopo la quarta puntata sull’Afghanistan dove, con il ritorno dei Talebani al potere, la condizione delle donne è tornata indietro di 100 anni, chiudiamo con una serata sull’Ucraina in cui diremo ciò che non è stato ancora detto sulla guerra in corso».