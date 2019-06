Tutto pronto per la nuova edizione di inchieste di Confessione Reporter, lo storico approfondimento condotto da Stella Pende. Ecco tutte le anticipazioni dell’edizione 2019 al via come sempre in seconda serata su Retequattro.

Confessione Reporter stasera su Retequattro

Da martedì 4 giugno 2019 in seconda serata su Retequattro torna l’appuntamento con “Confessione Reporter“, il programma di inchiesta ed approfondimento condotto con grandissimo successo da Stella Pende.

Cinque gli appuntamenti dell’edizione 2019 che prende il via con un imperdibile reportage girato in Giappone.

Durante la puntata del 4 giugno verrà dedicato ampio spazio alle storie di dolore di alcuni papà separati ingiustamente e con violenza dall’affetto del loro figli. Insomma storie di veri e propri padri coraggio pronti a testimoniare la loro realtà. Padri che, dopo il divorzio vengono come cancellati dalla vita della famiglia. Padri cioè che vengono allontanati dai propri cari e che non possono seguire la crescita della loro prole. Storie di dolore, ma anche di coraggio.

Stella Pende porrà in risalto le storie di padri che hanno deciso di ribellarsi a questa ingiustizia dando il via ad una battaglia di cui pochi sono a conoscenza.

Confessione Reporter: anticipazioni del 4 giugno

La storia di questi padri è comune a tantissimi uomini che dopo aver chiesto il divorzio si ritrovano privati dell’affetto dei loro figli. Per l’occasione un’inviata del programma è andata proprio in Giappone per indagare sulla burocrazia e le leggi locali. L’inviata del programma ha infatti cercato di capire come mai i diritti di un padre non vengano tutelati nella giurisdizione del Sol Levante.

Possiamo anticiparvi che questo viaggio sarà un viaggio di grande dolore, ma in alcuni casi anche di felicità.

Al centro del programma vi sarà quindi la storia di Tony, padre che dopo tantissimi anni è riuscito a riabbraccia la figlia che non vedeva da quando era piccola.

Le telecamere di Confessione Reporter hanno raccontato e mostrato, inoltre, la battaglia silenziosa, ma agguerrita di padri che tutti giorni portano avanti la loro lotta per ricongiungersi con i propri figli.

Stella Pende porterà su Rete 4: nuovi documenti, video e testimonianze davvero emozionanti.