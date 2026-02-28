Il conduttore di Sanremo 2027 è Stefano De Martino

Quello che era nell’aria da mesi ormai è ufficiale: Stefano De Martino è il nuovo conduttore, e direttore artistico, del Festival di Sanremo 2027. L’annuncio è stato fatto direttamente da Carlo Conti durante la finale in una sorta di passaggio di consegne ufficiale sul palco dell’Ariston.

Sanremo 2027, Stefano De Martino nuovo conduttore del Festival

Annuncio in diretta di Carlo Conti durante la finale di Sanremo 2026 in onda sabato 28 febbraio. In conferenza stampa, oggi aveva svelato che questa sera ci sarebbe stata una comunicazione importante sul suo futuro. Nonostante avesse scherzato sulla possibilità di rimanere anche per il prossimo anno, l’attuale conduttore e direttore artistico ha deciso di annunciare il suo successore. Poco dopo le 23, è infatti salito sul palco Stefano De Martino e Carlo Conti ha promosso il ritorno di ‘Step‘ (Stasera Tutto è possibile) su Rai2. Ma non è stato l’unico annuncio.

Poco dopo, Stefano De Martino ha chiesto a Carlo Conti di mettergli una mano sul cuore per sentire il suo battito. A quel punto Carlo Conti ha annunciato:

“Stefano De Martino sarà il conduttore e direttore artistico della prossima edizione del Festival. Ti meriti questo incarico, questo bel passaggio in questa meravigliosa carriera che stai facendo”.

#Sanremo, annuncio all’Ariston: Stefano De Martino direttore artistico e conduttore del Festival 2027.#Tg1 pic.twitter.com/T7OrSzSaQ9 — Tg1 (@Tg1Rai) February 28, 2026

Applaudito dal pubblico, De Martino si è commosso e ha detto:

“Voglio ringraziare te perché è un onore per me riceverlo da te. È un gesto di generosità non scontato che ricorderò per sempre. Come ci diciamo spesso a telefono, ora testa bassa e pedalare. Non spegnere il telefono Carlo“.

Il conduttore sarà anche direttore artistico

Stefano De Martino, a sorpresa, sarà anche direttore artistico. Si era diffusa la notizia che sarebbe stato affiancato da Antonella Clerici mentre Carlo Conti ha menzionato solo lui. D’altronde De Martino è già abituato a selezionare playlist. È infatti lui a scegliere le canzoni, ogni sera, messe durante le puntate di ‘Affari tuoi‘.

In una nota stampa, De Martino ha aggiunto:

“Sono molto felice, ringrazio la Rai, l’Amministratore delegato Giampaolo Rossi e il Direttore Intrattenimento e Prime Time, Williams Di Liberatore per questa opportunità straordinaria, e Carlo Conti che con molta generosità ha voluto che fossi qui stasera per passarmi il testimone.

Ho voglia di mettermi in gioco e di godermi ogni giorno di questo percorso impegnativo fino all’Ariston. Lo affronterò con ascolto, rispetto ed entusiasmo. Non vedo l’ora di mettermi a lavoro e dedicare al Festival tutte le energie che merita”.