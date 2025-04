Conclave, il film vincitore degli Oscar 2025 per la miglior sceneggiatura non originale, arriva prossimamente su Sky. Basato sull’acclamato omonimo bestseller di Robert Harris, è un thriller pieno di tensione, colpi di scena e meccanismi interni sul mondo della Chiesa cattolica. Scopriamo insieme qualcosa di più.

Conclave: quando vederlo e trama del film

Conclave andrà in onda lunedì 5 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand, anche in 4K.

Con la sceneggiatura di Peter Straughan, vincitore del Golden Globe e del premio Oscar, il film è diretto dal regista premio Oscar Edward Berger. Il protagonista è Ralph Fiennes (candidato anche lui all’Oscar come Miglior Attore Protagonista) che interpreta Thomas Lawrence, cardinale e decano del collegio cardinalizio.

A seguito della morte del Papa, Lawrence si occupa della gestione del Conclave, ma quando i leader più potenti della Chiesa Cattolica si riuniscono chiudendosi nelle segrete sale del Vaticano per prendere una decisione, il decano si ritrova in un clima ricco di tensioni e intrighi, dove il compito si rivelerà presto più complesso del previsto.

Inoltre, la scoperta di un oscuro segreto che minaccia di scuotere fortemente le stesse fondamenta della Chiesa, contribuisce ad aumentare la tensione all’interno delle Conclave.

Tra i cardinali più vicini al soglio pontificio ce ne sono quattro: il cardinale Aldo Bellini, un americano progressista, interpretato da Stanley Tucci, il cardinale canadese Joseph Tremblay di cui veste i panni l’attore John Lithgow, il cardinale italiano Goffredo Tedesco, tradizionalista molto estremo con idee vecchio stampo, interpretato da Sergio Castellitto. Infine, Lucian Msamati ha il ruolo di Joshua Adeyemi, cardinale nigeriano dalle posizioni conservative. Ognuno di loro ha opinioni diverse su chi dovrebbe diventare il nuovo Pontefice, e instaurano una guerra di potere che li mette uno contro l’altro.

Nel cast, oltre Castellitto, c’è anche un’altra attrice italiana: Isabella Rossellini nei panni di suor Agnes, attenta e scrupolosa a scoprire cosa accade veramente all’interno di quel mondo e determinata a mantenerne il giusto equilibrio. La sua interpretazione le è valsa una candidatura all’Oscar nella categoria Miglior Attrice Non Protagonista.