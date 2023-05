Concertone del 1 maggio sotto gli ombrelli a Roma. Purtroppo il meteo non è stato per nulla clemente quest’anno e la pioggia ha rovinato la festa. Nelle prime ore del mattino, la piazza di San Giovanni in Laterano era gremita di persone ma a partire dal tardo pomeriggio è iniziata la fuga. Non sono mancati però gli audaci, quelli che sono rimasti nonostante le condizioni meteo avverse. A loro è andato il ringraziamento da parte dei conduttori Ambra e Fabrizio Biggio che hanno brillato sul palco mostrando una bella sintonia. Particolarmente apprezzato è stato l’intervento di Ambra sui suicidi degli studenti schiacciati dalle troppe aspettative ma anche quello sulla parità di genere. Con la voce rotta dall’emozione, la Angiolini ha sorpreso tutti con parole che sono arrivate dritte al cuore dei telespettatori. Ci si chiede cosa aspetti Amadeus a prenderla in considerazione come volto femminile per la co-conduzione del prossimo Festival di Sanremo. Anche Fabrizio Biggio, già spalla di Fiorello a Viva Rai 2, ha dimostrato di essere abile nel ruolo di conduttore. Un’ulteriore occasione di visibilità per il comico che è tornato anche in teatro con Francesco Mandelli. A fare da padrona però è stata la musica. Sono stati tanti gli artisti che si sono succeduti sul palco del Concertone del 1 maggio. Tra tanti nomi sconosciuti, a partire dalle 20 ad animare la piazza ci hanno pensato i big.

Concertone del 1 maggio Roma 2023: le pagelle

Matteo Paolillo(voto: 8) – Per lui si è trattato di un vero e proprio esordio. Matteo Paolillo ha calcato con sicurezza il palco del Concertone del 1 maggio mandando in visibilio la piazza. Prima ha cantato il nuovo singolo Liberato e poi ha trascinato la piazza intonando la sigla della serie Rai O mar for. Prima di lasciare il palco, Paolillo ha letto una poesia di Pierpaolo Pasolini e Dacia Maraini, “C’è forse vita sulla terra”, un testo contro la guerra. Il web è letteralmente esploso per l’artista che oltre ad avere un volto che spacca ha anche dimostrato di riuscire a sfornare pezzi che conquistano le classifiche. Chapeau!

Ligabue(voto: 10) – E’ tornato a distanza di 17 anni e si vede ancora l’effetto che fa. Prima di iniziare a cantare, Ligabue si è soffermato a parlare della “droga più vecchia al mondo”, la smania di potere. Poi ha trascinato il pubblico esibendosi in due pezzi del suo repertorio, “Urlando contro il cielo” e “Il sale della terra”. La piazza è in delirio e anche dietro nel backstage cantano tutti. Senza nulla togliere agli altri artisti, possiamo dire che Ligabue è stato il re di quel palco. Senza se e senza ma.

Tananai(voto 8) – Quanto è cresciuto Tananai. Dopo l’ultimo posto al Festival di Sanremo 2022 con Sesso Occasionale, l’artista ha studiato tanto e si vede. A lui è spettato il compito “infausto” di salire sul palco dopo Ligabue: “Quanto ca**o spacca Ligabue?”, ha gridato ricevendo gli applausi dei fan. Tananai non è stato da meno. Da Sesso Occasionale, ad Abisso fino ad arrivare a Tango, l’artista ha fatto saltare ma anche commuovere il pubblico in piazza. “Speciale”, è il responso del web.

Emma(voto 9) – Emma Marrone si è esibita nel suo repertorio. Dopo l’esibizione sulle note di “Cercavo amore”, “Io sono bella”, La mia città” e il nuovo singolo “Mezzo mondo”, l’artista salentina ha letto la poesia Resta viva di Virginia Woolf. La commozione del pubblico si è fatta vibrante quando al termine della lettura, Emma ha alzato gli occhi al cielo salutando Rosario, il padre venuto a mancare di recente in seguito ad una malattia. La sua performance è diventata virale anche sul web mettendo a tacere coloro che la danno ormai come un’artista finita.

Lazza(voto 7) – Dal palco del Festival di Sanremo a quello del Concertone del 1 maggio è un attimo. Nella giornata di ieri, Lazza si è buttato sotto la pioggia cantando assieme al pubblico Panico e Uscito di galera. Poi ha infiammato la piazza intonando il brano Cenere. Per lui c’è stato un boato incredibile. Lazza è uno dei artisti più amati di questo Concertone e lo dimostra l’affetto del pubblico che è rimasto ad assistere alla sua performance nonostante la pioggia copiosa.

Mr Rain(voto 10) – Mr Rain si è fatto portavoce di un messaggio importante. L’artista ha parlato dell’importanza della salute mentale ricordando Barbara Capovani, la psichiatra uccisa qualche settimana fa da un paziente dimesso dopo un TSO. Poi ha intonato il brano “Supereroi” che gli è valso il terzo posto al Festival di Sanremo. Una canzone che è ormai diventata un vero e proprio inno. Osservando la piazza non c’era nessuno che non la cantasse assieme a lui. Che brividi!

Coma_Cose (voto 8) – Ci voleva un po’ di sano romanticismo. I Coma_Cose sprizzano amore da tutti i pori. Ricordiamo che proprio a Sanremo avevano annunciato il loro matrimonio. Francesca e Fausto hanno stupito il pubblico del Concertone del 1 maggio vestendosi da leoni. Dopo essersi esibiti in “Fiamme negli occhi” e “L’addio”, i due hanno cantato per la prima volta il nuovo singolo “Agosto morsica”. Francesca e Fausto hanno letteralmente rapito la piazza e sul web sono tutti concordi: “Siete stati meravigliosi”.

Piero Pelù (voto 7) – La rivoluzione rock l’ha portata lui. Piero Pelù si è presentato sul palco indossando una maglietta con il volto stampato del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con una cresta rossa: “Abbiamo un garante della Costituzione e ci sta molto molto simpatico. Mattarella è rock, esorcizza il male e ci unisce”. Poi ha intonato El Diablo. Il pubblico in piazza si scatena e il web impazzisce per lui. Il suo stile rock fa ancora una volta centro.

Aurora(voto 8) – Che sorpresa. Annunciata come ospite internazionale, non molti conoscevano la sua storia ma soprattutto le sue canzoni. In conferenza stampa, Aurora aveva già colpito tutti per la sua schiettezza e la sua simpatia. Il suo brano Cure for me era stato scelto come colonna sonora ufficiale della manifestazione di Roma. Voce potente e cristallina, Aurora ha incantato tutti creando una connessione emotiva con il pubblico rimasto soddisfatto dalle sue esibizioni.