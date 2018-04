Concerto 1 Maggio a Roma: tutti gli artisti in piazza

Svelato il cast ufficiale del Concerto Primo Maggio 2018 a Roma: tra gli ospiti spunta la rocker senese Gianna Nannini!

Cresce l’attesa per il Concerto Primo Maggio, l’evento musicale organizzato dai sindacati unitari CGIL, CISL e UIL nella splendida cornice di San Giovanni in Laterano a Roma. Ecco tutto il cast completo degli artisti che calcheranno il palcoscenico per otto ore di musica no stop!

Concerto 1 Maggio Roma: tutti gli artisti

Mancano pochi giorni al Concertone del Primo Maggio 2018 che si svolgerà ancora una volta dinanzi la Basilica di San Giovanni a Roma. La manifestazione quest’anno è dedicata alla sicurezza nel mondo del lavoro. Lo slogan “Sicurezza: il cuore del lavoro” è il cuore pulsante della ventottesima edizione che sarà trasmessa in diretta televisiva martedì 1 maggio 2018 dalle 15.00 fino alle 00.00 su Rai 3. L’evento potrà essere seguito anche sulle frequenze di Radio Rai 2.

Conduttori del Primo Maggio 2018 a Roma l’inedita coppia: Ambra Angiolini e Lodovico Guenzi, voce del gruppo Lo Stato Sociale. Sul palcoscenico ci saranno grandi nomi della musica italiana ed internazionale pronti ad alternarsi per regalare alla folla e al pubblico da casa otto ore di musica e spettacolo. Attesi dinanzi alla Basilica di San Giovanni più di mezzo milione di persone!

Stefano Coletta, direttore di Rai 3, ha presentato la manifestazione come “un‘occasione per fare festa ma oltre alla musica ci sono anche le parole“.

Ecco tutti gli artisti che saliranno sul palco: Gianna Nannini, FatBoy Slim, Max Gazze’ & Form, Carnen Consoli, Ermal Meta, Sfera Ebbasta, Lo Stato Sociale, Cosmo, Le Vibrazioni, Calibro 35, I Ministri, The Zen Circus, Canova, Willie Peyote, Ultimo, Nitro, Achille Lauro e Boss Doms, Gazzelle, Francesca Michelin, Frah Quintale, Gemitaiz, Maria Antonietta, Galeffi, Mirkoeilcane, John de Leo, WrongOnYou, Dardust ft. Joan Thiele. A questi si aggiungeranno Erio, La Municipal e Zuin vincitori di 1M NEXT 2018, Esposito, Giorgio Baldari e la band londinese Indigo Face.

Concerto Primo Maggio, Gianna Nannini superstar

"E faremo un gran baccano!" @GiannaNannini al concertone del #PrimoMaggio del 1994 in un indimenticabile esibizione di "Radio Baccano" 👉 https://t.co/XucSZUL6Dt La cantante toscana sarà ospite speciale al concerto del @primomaggioroma di quest'anno. #1M2018 #Rai3 pic.twitter.com/sgNjBc5YYb — Rai3 (@RaiTre) April 26, 2018

Una delle star più attese è sicuramente la fenomenale Gianna Nannini che alla stampa ha detto: “Sara’ una cosa fenomenale. Questo e’ un concertone ma e’ soprattutto un festival rock e come tale intendo la musica popolare”.

La rocker senese, reduce dal successo dell’ultimo album di inediti “Amore gigante“, ha elogiato la musica italiana: “La musica italiana mi sembra parecchio sveglia” e il Concerto Primo Maggio: “Questa manifestazione e’ una grossa chance – conclude Nannini – molto meglio della politica che parla tanto del problema del lavoro ma che non riesce a risolvere. Meno chiacchiere e piu’ musica”.

L’appuntamento con il Concerto Primo Maggio è per martedì 1 maggio 2018 dalle ore 15.00 in diretta su Rai 3

