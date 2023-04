Tutto pronto per il Concertone del 1 Maggio 2023 a Roma, l’evento di musica gratuita dal vivo che si svolge in piazza San Giovanni. Anche per l’edizione di quest’anno, sono tantissimi i cantanti e gli ospiti che si esibiranno live. L’evento è promosso dalle sigle sindacali CGIL, CISL e UIL, ed è prodotto e organizzato da iCompany. Sarà trasmesso in diretta a partire dalle 15.15 su Rai3, Rai Radio2, Rai Play e Rai Italia. Vediamo insieme ospiti, conduttori e cast.

Concerto Primo Maggio 2023: cantanti, scaletta e orari

A condurre il concertone del 1 Maggio 2023, che ruota intorno al concept “Generazione #1M2023”, sarà per la sesta volta Ambra Angiolini affiancata da Fabrizio Biggio, compagno di Fiorello durante la trasmissione mattutina “Viva Rai2“.

Giorno dopo giorno, aumenta l’elenco dei cantanti che si esibiranno sul palco per questa 34esima edizione i cui nomi vengono postati sul profilo Tik Tok della pagina del concerto del 1 Maggio. Ci saranno molti cantanti provenienti dalla scorsa edizione di Sanremo come: Ariete; Coma_Cose; Mr. Rain; Mara Sattei; Levante; Tananai e Lazza. Spazio anche ai giovani artisti come Matteo Paolillo (reduce dal successo della sigla di Mare Fuori); Rose Villain; Alfa; Gaia; Il Tre e il collettivo musicale BNKR44.

Alla sua 11esima partecipazione invece Piero Pelù che insieme ad Alborosie presenterà il nuovo brano “Musica libera”. Tra le conferme i Baustelle; Rocco Hunt; Francesco Gabbani; Aiello; Carl Brave e Fulminacci.

L’ospite internazionale sarà la norvegese Aurora il cui singolo “Cure For Me” è la colonna sonora del video teaser del Primo Maggio a Roma. La cantautrice è diventata popolare per la sua interpretazione del brano degli Oasis “Half the World Away” e vanta milioni di follower sui social.

Concerto Primo maggio 2023, quando e dove in tv e a che ora?

Sarà possibile vedere il Concerto del 1 Maggio 2023 in diretta su Rai 3 a partire dalle 15.15 e fino alle 19. Poi riprenderà dalle 20 per concludersi verso la mezzanotte. L’intero evento sarà disponibile anche su Rai Play, sia in diretta sia on demand, e in radio su RaiRadio2.