Una tradizione, un must, un evento da non perdere: ogni anno si scrive “Primo maggio”, si legge “concertone”. Come sarà quest’anno l’evento e chi saranno gli artisti e gli ospiti sul palco? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul Concertone 2022.

Concerto Primo maggio 2022, conduttrice e ospiti

“Al lavoro per la pace” è lo slogan che aprirà il concerto del Primo maggio 2022, una frase semplice che però esprime il concetto di fondo di questa giornata (celebrare i lavoratori) senza però dimenticare la guerra in atto, con la speranza sempre accesa per la sua fine.

Quest’anno, dopo le ultime due edizioni segnate dalle misure anti-covid, si tornerà a cantare in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma, la piazza storica del concertone. Tanta musica ma anche tanti artisti a occupare il palco, a partire da Ambra Angiolini, giunta al quinto anno consecutivo di conduzione. Proprio la showgirl aveva lasciato tutti col fiato sospeso quando, nei giorni scorsi, aveva contratto il covid rischiando di dare il forfait per lo spettacolo. Fortunatamente però proprio in queste ore il suo tampone molecolare è risultato negativo e quindi sì, Ambra ci sarà!

Accanto a lei, come di consueto, si alterneranno diversi ospiti. Quest’anno tocca alla giornalista Francesca Barra, all’attore Claudio Santamaria, l’ex concorrente di Pechino Express Barbascura X, fino all’amata Giovanna Botteri. Poi ancora il regista Marco Paolini, il giornalista Riccardo Iacona, lo scrittore Stefano Massini e infine il comico e conduttore tv Valerio Lundini con la sua band, i Vazzanikki.

Artisti e scaletta del concertone del 1 maggio 2022

E la musica? Come sempre grande protagonista e quest’anno i nomi fanno davvero gola. Si esibiranno infatti cantanti e band di livello assoluto, ma scopriamoli tutti grazie alla scaletta: Marco Mengoni, Carmen Consoli, Ariete, La Rappresentante Di Lista, Luchè, Coez, Venerus, Mace Feat. Rkomi, Venerus, Gemitaiz, Colapesce E Joan Thiele, Psicologi, Rancore, Mara Sattei, Willie Peyote, Bresh, Tommaso Paradiso, Rkomi, Ornella Vanoni e Rovere.

Seguono Fabrizio Moro, L’orchestraccia, Sinkro, Enrico Ruggeri, Deddy con Caffellatte, Mobrici, Coma_Cose, Max Pezzali, Fasma, Bigmama, Mecna, Le Vibrazioni, Claver Gold, Luca Barbarossa con gli Extraliscio, Angelina Mango, Hu, il cast del musical “Notre Dame De Paris”, Mr.Rain, Bandabardò & Cisco e Vv. Gli unici ospiti internazionali sono i GO-A, band ucraina che l’anno scorso ha rappresentato il suo paese all’Eurovision Song Contest.

Durante la fascia pomeridiana si esibiranno inoltre sul palco di Piazza San Giovanni in Laterano anche le 3 artiste emergenti vincitrici del concorso 1MNEXT 2022, che quest’anno ha premiato per l’appunto Giorgieness, Mille e Mira, che la gran parte del pubblico avrà il piacere di scoprire proprio domenica.

Concertone 2022, quando e dove in tv e a che ora?

Se non siete tra i fortunati presenti dal vivo tra il pubblico di Roma, non vi preoccupate. Come ogni anno, la copertura del concerto del Primo maggio è totale: potrete infatti seguire l’evento gratis e in diretta su Rai 3, su Rai Radio 2 e in streaming su Rai Play. Lo show comincerà alle 15:30 e il primo blocco durerà fino alle 19:00. La seconda parte dello spettacolo invece avrà inizio alle 20:00 e andrà avanti fino alla mezzanotte, come da tradizione.

Insomma, ci aspetta uno spettacolo ricchissimo di musica certamente, ma anche di spunti di riflessione e messaggi di speranza. Non ci resta che attendere l’inizio dell’evento e tornare, finalmente, a cantare.