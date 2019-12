Federica Panicucci a Mattino Cinque presenta la 27esima edizione del tradizionale Concerto di Natale in Vaticano 2019.

“E’ un appuntamento molto importante al quale tengo in maniera particolare perchè quest’anno mi vedrà conduttrice” – dice Federica Panicucci – “Il Concerto di Natale in Vaticano, la 27esima edizione in onda la vigilia di Natale su Canale 5 con una serata ricca di grandi artisti italiani ed internazionali“. L’edizione di quest’anno è a sostegno per il progetto “Facciamo rete per l’Amazzonia”.