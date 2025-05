Torna “Con il Cuore nel Nome di Francesco”. L’appuntamento, giunto alla XXIII edizione, vedrà la partecipazione di alcuni ospiti, per una serata all’insegna della musica e della solidarietà. Scopriamo insieme quando andrà in tv e chi fa parte del cast.

Con il Cuore nel Nome di Francesco 2025: dove e quando vederlo

Carlo Conti è pronto a condurre una nuova edizione di “Con il Cuore nel Nome di Francesco”. Dal sagrato antistante la Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi si terrà l’evento di beneficenza che, da oltre 20 anni, cerca di aiutare chi è in difficoltà. La messa in onda è prevista per sabato 24 maggio 2025, in diretta e in prima serata su Rai 1, alle ore 21.25 e in streaming su Rai Play. Inoltre sarà reso accessibile da Rai Pubblica Utilità attraverso i sottotitoli per non udenti, attivando la pagina 777 di Televideo, e l’audio-descrizione sul Canale dedicato di Rai1. Il programma andrà anche in onda in replica domenica 8 giugno, sempre su Rai 1, alle 16.15 circa.

Tantissimi gli ospiti che si esibiranno con i propri brani e in alcuni sketch comici. Tra questi troviamo Lucio Corsi, reduce dal quinto posto all’Eurovision Song Contest, Arisa, Coma_Cose, Rocco Hunt, Marcella Bella, Simone Cristicchi, Amara, Settembre e Gabriele Cirilli. Durante la serata ci saranno anche le testimonianze di chi ogni giorno aiuta gli altri ed esempi concreti di solidarietà come i frati e i volontari che quotidianamente vanno nelle Mense Francescane. Inoltre Paolo Brosio racconterà alcuni dei luoghi simbolo di Assisi.

Come donare e aiutare chi è in difficoltà

“Con il Cuore nel Nome di Francesco”, è promosso dai Frati del Sacro Convento di Assisi con il coordinamento di Padre Enzo Fortunato. Quest’anno l’obiettivo della Raccolta Fondi è quello di aiutare le Mense Francescane presenti in tutta Italia, le famiglie in difficoltà, e appoggiare i progetti delle Missioni Francescane.

Per sostenere il progetto, basterà donare 2 euro al 45515 fino al 22 Giugno, con un Sms da cellulare WindTre, Tim, Vodafone, Iliad, PosteMobile, Fastweb, Coop Voce, E Tiscali. Oppure 5 o 10 euro da rete fissa Tim, Vodafone, WindTre, Fastweb, Tiscali e Geny Communications e 5 euro per le chiamate da rete fissa Convergenze e PosteMobile.