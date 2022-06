La stagione televisiva sta per concludersi e come ogni anno arriva il momento di dedicarci agli altri. Torna, quindi, un appuntamento di solidarietà molto caro al pubblico di Rai 1. Stiamo parlando della prima serata dedicata a San Francesco d’Assisi: Con il cuore nel nome di Francesco. Di seguito, tutti i dettagli su conduttore, luogo e data, ospiti televisivi e musicali dell’evento.

Con il cuore nel nome di Francesco: Carlo Conti in diretta da Assisi il 10 giugno su Rai 1

Arriva l’appuntamento di solidarietà con Con il cuore nel nome di Francesco. Carlo Conti conduce il 10 giugno, in prima serata, su Rai 1 in diretta da Assisi.

Il conduttore toscano è solito chiudere la sua stagione televisiva proprio con questo appuntamento dedicato ai più deboli. Con il cuore nel nome di Francesco ha come obiettivo quello di raccogliere quanti più fondi è possibile per aiutare i poveri e chi soffre nelle varie parti del mondo.

Dopo due anni di pandemia che hanno costretto a svolgere la serata di Con il cuore nel nome di Francesco a distanza di sicurezza gli uni dagli altri sarà possibile, invece, vedere la piazza di Assisi piena di persone.

Gli ospiti della serata del 10 giugno

Ad alternarsi sul palco della piazza di Assisi ci saranno molti artisti e attori. Tra tutti Raoul Bova che, dopo il successo della 13esima stagione di Don Matteo, arriva in un luogo caro a lui e alla serie tv. Infatti, Assisi ha ospitato il set della fiction campione di ascolti per Rai 1.

Tra gli ospiti musicali appariranno Malika Ayane, Nek e Francesco Gabbani per cantare dei loro brani in versione acustica. Non è detto che non possano aggiungersi altri nomi, magari giovani e appena uscita da un talent show.