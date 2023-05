E’ tutto pronto per la 21a edizione di Con il cuore-Nel nome di Francesco, la serata evento che si svolge ad Assisi nella quale è possibile aiutare chi soffre anche con un piccolo contributo. Si tratta certamente di uno degli show più suggestivi dell’intero palinsesto Rai, che unisce spettacolo, musica, cultura, religione e spiritualità per un fine nobile e altruista. E poi cosa dire della magnifica location che da sempre ospita l’importante avvenimento? Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Con il cuore-Nel nome di Francesco: location, conduttore e quando in tv

Da 21 anni i frati francescani del Sacro Convento di Assisi tengono vivo uno degli insegnamenti più importanti di San Francesco attraverso l’organizzazione e lo svolgimento della serata evento Con il cuore-Nel nome di Francesco, che si tiene nella splendida cornice della città del Santo più amato della cristianità.

Come sempre si pensa a chi ha maggiore bisogno d’aiuto e i fondi raccolti quest’anno saranno devoluti alle famiglie in difficoltà, a 19 progetti umanitari in Italia e all’estero, alle vittime di terremoti e guerre e, probabilmente, non ci si fermerà qui. A fare gli onori di casa ci sarà anche quest’anno Carlo Conti, mentre l’attrice Carolina Rey ci guiderà all’interno di alcune mense francescane per mostrarci l’attività che ogni giorno i seguaci di San Francesco svolgono a sostegno di chi ha bisogno.

L’appuntamento in diretta è per la prima serata di Martedì 30 Maggio su Rai Uno (inizio ore 21.30 circa).

Gli ospiti

Anche in questo 2023 saranno tanti gli ospiti famosi che parteciperanno. Segnaliamo, fra gli altri, Fiorella Mannoia, Amii Stewart, Francesco Renga, Mr.Rain, i Pooh e Nek.

Come contribuire

Lo scopo principale di Con il cuore-Nel nome di Francesco è quello di raccogliere fondi da donare a più destinatari. Chiunque può contribuire sia durante la messa in onda del programma che in seguito. Fino al prossimo 15 Luglio, ognuno può aiutare il progetto donando 2 euro con un SMS da cellulare al numero 45515 oppure 5 o 10 euro chiamando da rete fissa.

Come potete vedere, sono davvero tanti e significativi i motivi per non mancare all’appuntamento con Con il cuore-Nel nome di Francesco.