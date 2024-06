Torna ‘Con il cuore, nel nome di Francesco‘, l’evento benefico dei frati del Sacro Convento di San Francesco di Assisi. Obiettivo, è quello di raccogliere fondi per le persone più bisognose presenti in Italia e nel mondo. Scopriamo insieme conduttori, ospiti e quando in tv.

Carlo Conti alla conduzione di ‘Con il cuore, nel nome di Francesco’: gli ospiti

Giunto alla ventiduesima edizione, il concerto benefico ‘Con il cuore, nel nome di Francesco‘ sarà condotto da Carlo Conti. L’evento, sarà trasmesso in diretta giovedì 6 giugno 2024 in prima serata alle 21.30 su Rai1, Rai Radio1 e in streaming su RaiPlay. Ancora una volta si parte da un luogo suggestivo, il sagrato della chiesa superiore della Basilica di San Francesco ad Assisi.

Quest’anno si raccoglieranno fondi utili a sostenere 22 progetti in 11 Paesi del mondo. Tra questi vi sono le mense francescane in Italia e gli aiuti per le popolazioni colpite da guerre e carestie. Non mancheranno ospiti come i The Kolors, Ricchi e Poveri, i Nomadi, Fausto Leali, Orietta Berti, Enrico Nigiotti e Maninni che allieteranno il pubblico presente e quello da casa con la loro musica.

Sarà possibile seguire “Con il Cuore – Nel nome di Francesco” anche in diretta radiofonica su Rai Radio1, con la conduzione affidata a Duccio Pasqua e Marcella Sullo, oltre che in streaming su RaiPlay. Verrà inoltre reso accessibile da Rai Pubblica Utilità attraverso i sottotitoli per non udenti, attivando la pagina 777 di Televideo, e l’audiovideodescrizione per i non vedenti sul Canale dedicato di Rai1 e sullo streaming di Raiplay, interamente tradotto in LIS (Lingua Italiana dei Segni). Il programma andrà in replica domenica 9 giugno, alle 16.15, sempre su Rai 1.

Come partecipare al concerto e dare un aiuto

Per partecipare alla maratona solidale si potrà inviare un sms o chiamare da telefono fisso al 45515 dal primo al 30 giugno 2024. Basta donare 2 Euro con un sms da cellulare Windtre, Tim, Vodafone, Iliad, Postemobile, Coop Voce, Tiscali. Oppure 5 o 10 Euro per le chiamate da rete fissa Tim, Vodafone, Windtre, Fastweb, Tiscali e Geny Communications e 5 Euro per le chiamate da rete fissa Twt, Convergenze, Postemobile. Anche questa edizione, coordinata da padre Enzo Fortunato, vedrà la partecipazione di persone impegnate in prima linea nell’accoglienza e nella cura di chi è in difficoltà.

Carolina Rey, inviata presso alcune delle Mense Francescane presenti in Italia, racconterà l’impegno dei frati e dei volontari che quotidianamente contribuiscono a dar sostegno e a far sentire meno soli le tante persone bisognose e in difficoltà.