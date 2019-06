Torna in prima serata su Rai1 “Con il Cuore nel nome di Francesco“, la serata benefica di solidarietà dei frati del Sacro Convento di Assisi condotta da Carlo Conti. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti.

Con il Cuore nel nome di Francesco 2019, ospiti

Lunedì 10 Giugno 2019 dalle ore 20.35 andrà in onda in diretta su Rai1 “Con il Cuore nel nome di Francesco“, l’evento beneficio condotto anche quest’anno da Carlo Conti. In diretta dalla Piazza Inferiore della Basilica di San Francesco d’Assisi assisteremo alla diciassettesima edizione dell’evento di solidarietà promosso dai Frati del Sacro Convento di Assisi, che ogni anno si impegnano in una lunga maratona di beneficenza chiedendo un aiuto per le persone più bisognose.

Un evento benefico che vede impegnati grandi artisti del panorama musicale italiano, tutti uniti per un solo grande obiettivo: ridare un sorriso a chi lo ha perduto.

Sul palcoscenico, allestito per l’occasione presso la Piazza Inferiore della Basilica di San Francesco d’Assisi, prevista la partecipazione di tantissimi ospiti: Nek, Francesco Renga, Fiorella Mannoia, Enrico Nigiotti, Fabrizio Moro, Simone Cristicchi, Dear Jack con Pierdavide Carone, Paola Turci e poi Giovanni Allevi accompagnato da un’orchestra d’Archi.

E ancora: il soprano Carly Paoli accompagnata dalle magiche note del flauto di Andrea Griminelli, Giò di Tonno, Paolo Vallesi, Amara, il comico ed imitatore Antonio Mezzancella, il Piccolo Coro dell’Antoniano, Enrico Brignano e Renzo Arbore con la sua Orchestra Italiana.

Non solo, sul palcoscenico anche Francesco Acerbi, calciatore della Lazio, pronto a raccontare come la fede l’abbia aiutato a vincere una terribile malattia.

Con il Cuore nel nome di Francesco 2019: come donare

L’evento di solidarietà organizzato dai Frati del Sacro Convento di Assisi quest’anno ha come obiettivo quello di raccogliere fondi per le mense francescane presenti in Italia, ma anche per i bambini portatori di handicap in Africa e i giovani che vivono in varie periferie del mondo senza possibilità di avere accesso a strutture sociali, educative e sanitarie.

Per chi volesse partecipare, è possibile donare alla campagna di solidarietà con un SMS o una telefonata al numero 45515 dal 1 giugno al 1 luglio. Sarà possibile donare 2 euro per ogni SMS inviato da cellulare Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, Iliad, Coop Voce e Tiscali. Da rete fissa, invece, è possibile donare 5 euro.