I quiz tv si tingono di arcobaleno. Di recente, ben due coming out sono andati in onda a L’Eredità e a Caduta Libera. Da un lato, la storia di Francesca nel gioco di Rai 1. Dall’altro, il coming out del nuovo campione Diego nel preserale di Canale 5.

Il coming out di Francesca a L’Eredità | video

Il coming out di Francesca è stato trasmesso all’inizio della puntata de L’Eredità di martedì 29 ottobre 2019. Il conduttore Flavio Insinna ha chiesto alla concorrente di parlare dei suoi sogni e la diretta interessata ha risposto alla domanda con molta naturalezza.

“Ho iniziato questo lavoro – ha detto Francesca in tv – scrivendo una storia personale, un’autobiografia romanzata. Volevo scrivere del mio coming out. Mi è piaciuto fare la scrittrice, ci ho riprovato. Ho scritto un nuovo romanzo. E’ stato pubblicato un paio di mesi fa. Andiamo avanti“.

Francesca, il cui cognome si è poi scoperto essere Brancati, non è stata solo una concorrente de L’Eredità. Ma è anche o forse soprattutto una scrittrice, attivista dei diritti LGBTQ e autrice di libri dal titolo “E se restassi?” e “Sbalzi d’amore”.

33 anni d’età, a L’Eredità la giovane ha giocato al gioco iniziale degli abbinamenti, dovendo appunto abbinare il titolo della canzone di turno con uno dei cantanti indicati in grafica: Maz Pezzali o Cesare Cremonini. Ecco il video tratto dal profilo Instagram della ragazza.

Il coming out di Diego a Caduta Libera | video

Quello di Francesca, però, è stato preceduto anche da un altro coming out in tv. Infatti, a “venire fuori” qualche giorno prima, nella puntata di Caduta Libera di domenica 27 ottobre 2019, ci ha pensato Diego.

Parliamo di Diego Maraldi, anche lui 33enne, che davanti alle telecamere ha fatto sapere con molta naturalezza di avere un “fidanzato pugliese“; la rivelazione spontanea del ragazzo dopo una domanda riguardante proprio la Puglia.

Una storia di vita a cui, del resto, gli spettatori si sono già abituati. Non soltanto per il riferimento all’amore rainbow. Ma anche perché ieri Diego ha “regalato” al pubblico un grandissimo sorriso, sbancando per la prima volta con una vincita di 41.000 euro.