È partito il 6 gennaio 2022 su Discovery+ un nuovo dating show dal titolo “Come una volta – Un amore da favola” che ci riporta indietro di più di un secolo, in pieno Ottocento. Niente cellulari, tute e scarpe da ginnastica, jeans, ma abiti d’epoca e rituali antichi: questa l’essenza del nuovo programma che ha preso il via il 6 gennaio 2022 per la festa dell’Epifania.

“Come una volta – un amore da favola” nuovo dating show su Discovery+

Dodici tra ragazze e ragazzi di 20-30 anni diventano per quattro settimane sei “damigelle” e sei “gentiluomini”, e devono destreggiarsi tra lezioni a cavallo, poesie, regole di comportamento e corteggiamento come si faceva a quel tempo. Sono seguiti e guidati da cinque educatori che sono:

Il maestro di ballo Emanuele Pironti;

Il maestro di cerimonie Nicolay Selikovsky – una via di mezzo tra conduttore e “Cupido” che seguirà i ragazzi e le ragazze durante gli appuntamenti e i balli;

Il precettore Massimo da Cepparello;

; La psicoterapeuta Elisa Vianello psicologa e psicoterapeuta che insegnerà ai ragazzi come approcciarsi e come relazionarsi tra loro;

L'istruttrice per le ragazze Laura Pranzetti Lombardini.

«La cosa più difficile per i concorrenti è affrontare le loro emozioni dal vivo, senza smartphone o altre tecnologie, stare di fronte alle persone e al contempo dentro agli schemi dell’epoca» spiega Elisa Vianello.

«Hanno dovuto imparare ad assaporare il presente ma per indossare gli abiti, i corsetti, i calzari e le giacche occorre un’ora di preparazione!»

“Come una volta – un amore da favola”, un mix tra reality e dating show

Come una volta – un amore da favola, si presenta come un programma che sposa le dinamiche del reality show a cui si uniscono gli ingredienti principali del dating show, ovvero la ricerca dell’anima gemella.

Un ritorno al passato per dodici ragazzi che vivranno come nel 1800

A tal proposito, sei ragazzi e sei ragazze decidono di tornare indietro nel 1800, vivendo in un castello (precisamente nel Castello Reale di Govone, patrimonio dell’UNESCO) seguendo tutte le regole dell’epoca nella speranza di trovare un amore da favola appunto!

I partecipanti sono ragazzi e ragazze di età compresa tra i 20 e i 30 anni la cui vita cambierà in termini di abitudini per il periodo del programma: quindi addio ai cellulari e agli outfit moderni, per trasformarsi in principi e principesse e calarsi perfettamente nelle magiche atmosfere dell’800.