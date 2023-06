Sabato 10 Giugno in prima serata su Rete 4 va in onda un film che piacerà certamente a chi ha voglia di romanticismo: Come un uragano. La pellicola diretta da George C. Wolfe nel 2008, si avvale della impeccabile interpretazione di Richard Gere e Diane Lane nei ruoli dei protagonisti.

Come un uragano è tratto dal romanzo di un celebre ed amatissimo scrittore: se volete saperne di più, non dovete fare altro che leggere di seguito.

Come un uragano: la trama in breve

Il film racconta l’intensa passione che nasce tra Adrienne, madre separata da poco, e l’affascinante medico Paul. Ritrovandosi bloccati in una locanda in riva al mare, i due riscoprono le gioie dell’amore, ma una tragedia segna il loro destino.

Il libro da cui è tratto il film

Come un uragano è la trasposizione cinematografica, considerata fra le più riuscite, del romanzo Night in Rodanthe (questo il titolo originale) di Nicholas Sparks, un autore che ha ottenuto uno strepitoso successo sul grande schermo. Diverse sue opere infatti, sono diventate altrettante ed apprezzate pellicole, ovvero Le parole che non ti ho detto, Le pagine della nostra vita, Dear John, The Last Song e Ho cercato il tuo nome.

Night in Rodanthe, edito nel 2002, è un testo fortemente autobiografico per il quale lo scrittore, come ha dichiarato, si è ispirato a se stesso e a sua moglie, nonché alle circostanze reali che li hanno fatti innamorare. Sparks ha detto anche che si tratta di uno dei suoi romanzi a cui è più affezionato.

Esattamente come i lettori hanno amato l’opera originale, così anche il film tratto da essa ha ottenuto un buon riscontro da parte del pubblico. Al botteghino, al momento dell’uscita nelle sale, Come un uragano ha incassato la bella cifra di 84 milioni di dollari circa. Ad ogni passaggio in tv inoltre, una buona fetta di telespettatori si lascia incantare dalla storia d’amore perfettamente resa da Gere e Lane.