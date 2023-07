Come i suoi tanti fans sanno già, in questi giorni Madonna è alle prese con seri problemi di salute. La popstar si è sentita male alla fine di Giugno e, immediatamente soccorsa, è stata ricoverata per qualche giorno in terapia intensiva. Sembra che il peggio sia passato ma intorno alle condizioni dell’artista continua a permanere un alone di mistero difficile da penetrare. Nelle ultime ore, a riguardo si è espressa su Instagram l’attrice Rosie O’Donnell, cara amica di Madonna. Ecco cosa ha detto.

Cosa è successo a Madonna, l’infezione e il Celebration Tour a rischio

Lo scorso 24 Giugno Madonna è stata trovata priva di sensi nella sua abitazione e subito trasportata in ospedale. L’interprete di Like a virgin e La isla bonita è stata ricoverata in terapia intensiva per qualche giorno a causa di una forte infezione batterica. Si dice che abbia trascurato una febbre persistente ma anche che abbia esagerato con l’allenamento in vista del Celebration Tour, che doveva partire il 15 Luglio e che ora, per evidenti ragioni, è fortemente a rischio.

Anche dopo le dimissioni dal nosocomio e il ritorno a casa, Madonna ha continuato a stare male, a non riuscire ad alzarsi dal letto e ad essere in preda a forti crisi di vomito. Anche l’arrivo dei figli al suo capezzale aveva fatto temere il peggio. Ma come stanno davvero le cose?

Cosa ha detto Rosie O’Donnel

Rosie O’Donnel, attrice e portavoce dei diritti LGBTQ+, è una delle più care amiche di Madonna e in questo momento tra le persone che le sono più vicine. Inevitabile che i fans, sul suo profilo Instagram, le chiedessero quali fossero attualmente le condizioni della popstar. Ad uno di essi, la O’Donnel ha risposto che “Si sta riprendendo a casa, è molto forte”.

Dunque la situazione, dopo la paura degli ultimi giorni, sembra volgere per il meglio ma, per il momento, meglio essere cauti e andarci con i piedi di piombo.