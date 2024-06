Dopo due anni di programmazione Terra Amara è giunta ieri sera all’ultimo appuntamento con i suoi fans. La soap turca – che in questo tempo è riuscita a conquistare il cuore del pubblico italiano – con le puntate di ieri, 8 giugno, ha scritto la parola “fine”. Ma come è finita Terra Amara?

Terra Amara 2024, il finale

Le ultime puntate Terra Amara, andate in onda ieri sera dalle 21:38 alle 23:17 su Canale 5 ci hanno permesso di assistere a un finale tutto sommato in linea con quello auspicato. Sebbene la vita di Züleyha sia stata segnata – nel corso di questi anni – da “perdite” importanti, e la signora di Cukurova abbia dovuto affrontare prima la morte di Yilmaz, poi quella di Demir Yaman e infine quella di Hakan, può finalmente dedicarsi completamente ai figli.

La giustizia trionfa finalmente a Cukurova, e per Betul e Abdulkadir si aprono le porte del carcere. I due vengono condannati al carcere a vita. Vahap – dopo aver appreso dell’arresto del fratello – decide di vendicarsi rovinando la festa per le nozze di Fikret e Zeynep. Proprio così, perché nel finale di Terra Amara arrivano finalmente anche i fiori d’arancio per il nipote di Luftiye, e se Vahap sperava di rovinarla deve ricredersi. Lo zio Adnan si accorge infatti che la bomba con la quale l’uomo minaccia di far saltare tutti in aria è solo un bluff, e Fikret lo neutralizza consegnandolo poi alle autorità.

Leyla e Adnan crescono e trovano la felicità. Proprio il figlio di Züleyha e Yilmaz è protagonista dell’epilogo definitivo, con una scena toccante apprezzatissima dai fan. Si è visto infatti Adnan adulto, diventato un regista apprezzato a livello internazionale, che decide di raccontare la storia di ciascun personaggio – da sua madre Zuleyha a sua sorella Leyla diventata ingegnere – con tanto di ciak finale che ha segnato la fine di tutto.

Terra Amara, il finale conquista i fans

Il giorno dopo a quello che ha segnato il finale di Terra Amara possiamo dire che l’epilogo è stato un successo anche sul web. Se nel corso delle quattro stagioni la soap turca di Canale 5 aveva conquistato con le sue trame avvolgenti e i numerosi colpi di scena, il finale ha definitivamente siglato il suo successo.

Sono stati in migliai i fans che hanno riversato lacrime e applausi sui social, insieme al rimpianto per la fine di una storia così appassionante. Tuttavia la rete ammiraglia Mediaset ha già pensato a rimpiazzare la soap turca con un’altra storia che si presenta altrettanto avvincente, e in parallelo con le ultime puntate di Terra Amara sono già iniziate le trame di “La Rosa della Vendetta”. Pronti a lasciarvi conquistare da questa nuova trama?