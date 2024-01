Grande attesa per ‘Colpo di luna‘, il one woman show di Virginia Raffaele. L’attrice, comica e imitatrice, andrà in onda in prima serata con uno spettacolo molto particolare ricco di ospiti. Vediamo insieme di cosa si tratta e chi farà parte del cast.

Su Rai1 arriva ‘Colpo di luna’ con Virginia Raffaele, quando in TV

Virginia Raffaele condurrà in prima serata su Rai 1 uno nuovo programma dal titolo ‘Colpo di luna‘ che andrà in onda per tre serate. La showgirl, dopo due anni trascorsi in tournée nei teatri, ha deciso di portare sul piccolo schermo la sua esperienza. L’appuntamento con la prima puntata è previsto per le 21.35 di venerdì 12 gennaio 2024. Ma cosa vedremo?

Come spiegato a TV, Sorrisi e Canzoni: “Colpo di luna può essere un colpo di testa, un colpo di genio o anche un colpo di… “fortuna”. Il significato si può spalmare qua e là“.

Si tratta di un varietà dove ci saranno tanti ospiti, musica dal vivo e performance. Nel corso delle puntate ci saranno interviste a personaggi famosi del mondo dello spettacolo come quella a casa di Patty Bravo che Virginia Raffaele conosce bene. L’attrice infatti la imitò a Sanremo nel 2019 quando era sul palco insieme a Claudio Baglioni. Nel programma ci saranno anche Carlo Conti (con cui Virginia Raffaele ha fatto Sanremo 2016), Gigi D’Alessio, La signora Coriandoli (interpretata da Maurizio Ferrini) e Francesco Arca (nel ruolo di valletto e co-conduttore). Durante le puntate si alterneranno Ornella Vanoni, Noemi, Fabio De Luigi, Gianni Morandi, Sabrina Ferilli, Massimo Ranieri, Stefano Accorsi, Fabio De Luigi e Gigi Marzullo.

SPOILER: Noi ci stiamo preparando ad accogliere @VirgiRaffaele per uno show in prima serata 💥#ColpoDiLuna prossimamente su Rai1 e RaiPlay 🌙 pic.twitter.com/VBu8wRNrvH — Rai1 (@RaiUno) December 29, 2023

Anticipazioni e curiosità sullo show

La particolarità di ‘Colpo di luna‘ è rappresentata dalla scenografia che sembra un luna park con giostre fisse. Ad aprire e chiudere lo show ci sarà Donata Stirpe, un personaggio di fantasia che può essere riconducibile alla “signorina buonanotte”. Si tratta di un personaggio nato a teatro che racchiude l’immaginario della nonna della presentatrice che ha annunciato che farà anche due nuove parodie di donne di spettacolo famose.

Inoltre rivedremo alcuni personaggi che ama imitare come Paula Gilberto Do Mar, poetessa trans di fantasia. Lo show è registrato a Cinecittà e lo scenografo Marco Calzavara ha creato uno studio circolare. Non resta che attendere il 12 gennaio per vedere la prima puntata.