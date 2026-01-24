Colpa dei sensi è il titolo della nuova fiction con Gabriel Garko. Una serie drammatica che vede l’attore in coppia con Anna Safroncik. Scopriamo insieme la trama, il cast e quando andrà in onda.

Colpa dei sensi con Gabriel Garko: trama e quando in tv

Dopo aver mostrato di essere una coppia affiatata nel 2024 in “Se potessi dirti addio“, Gabriel Garko e Anna Safroncik tornano a recitare insieme in ‘Colpa dei sensi’. La nuova fiction Mediaset, andrà in onda in tv con i primi due episodi venerdì 30 gennaio 2026, in prima serata, su Canale 5.

Ma qual è la trama di Colpa dei sensi? Tutto ruota intorno alla storia di Davide che torna nella sua città natale Ancona per assistere il padre, morente, accusato in passato di uxoricidio. Qui ritrova il suo amore giovanile Laura, che intanto si è spostata con il suo ex migliore amico, Enrico, che è l’erede di una delle famiglie più ricche della città.

Il matrimonio della donna viene scosso dall’arrivo di Davide che porta con sé alcuni segreti e verità mai rivelate. L’uomo infatti pensa che ad uccidere sua madre non sia stato suo padre e inizia ad indagare sul passato con l’aiuto di Laura. Una vicinanza che potrebbe far riscattare tra i due la scintilla dell’amore.

Numero puntate e cast della nuova fiction Mediaset

Colpa dei sensi andrà in onda per tre prime serate (con sei episodi) su Canale 5. La serie è diretta da Simona e Ricky Tognazzi che fa parte anche del cast. Nel ruolo del protagonista Davide troviamo Gabriel Garko, in quello di suo padre, c’è Ricky Tognazzi. Anna Safroncik è invece Laura mentre Enrico è interpretato da Tommaso Basili.

Accanto a loro ci sono Giorgia Würth, Francesco Venditti, Lina Sastri, Romano Reggiani, Nicole Delfino, Lorenzo Lavia, Marco Cocci, Nicola Pistoia, Rebecca Liberati e Rosanna Banfi.