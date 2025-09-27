Colpa dei sensi è il titolo di una nuova fiction con protagonista Gabriel Garko. Una serie che unisce diversi generi dato che si tratta di un giallo dai risvolti rosa. Scopriamo insieme la trama, il cast e le parole dell’attore.

Colpa dei sensi con Gabriel Garko: la trama della fiction

Dopo il successo di “Se potessi dirti addio“, Mediaset si prepara a lanciare una nuova fiction che vede come protagonista Gabriel Garko. In questi giorni sono infatti iniziate a Roma le riprese di ‘Colpa dei sensi‘, diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi.

Ma qual è la trama e di cosa parla? L’attore, come svelato a TV, Sorrisi e Canzoni, interpreta un militare che si chiama Davide. L’uomo che era andato via dal suo paese dopo la tragica scomparsa del madre (per la quale era stato condannato e incarcerato suo padre), decide ora di tornare ad Ancona e indagare su quel caso. Infatti non è convinto che le cose siano andate realmente così e vuole trovare risposte ai propri dubbi.

Accanto a Gabriel Garko, troviamo Anna Safroncik. Una coppia ormai collaudata che piace al pubblico. L’attrice nella fiction ‘Colpa dei sensi‘ interpreta Laura. Si tratta del grande amore del passato di Davide ma la donna, dopo che l’uomo è andato via, si è sposata con il suo migliore amico. Come spiegato al settimanale da Garko:

“Nel corso delle puntate, tra intrighi e passioni, verranno a galla segreti e verità nascoste. Mi piace interpretare film gialli e il mio ruolo preferito è quello dell’amante, che devi scoprire pian piano, piuttosto che quello del marito, più scontato“.

Il cast della fiction

Colpa dei sensi è prodotta da Compagnia Leone Cinematografica e scritta da Simona Izzo, Ricky Tognazzi, Graziano Diana e Matteo Bondioli. La fiction è una coproduzione RTI – Compagnia Leone Cinematografica.

Nel ruolo del marito di Laura troviamo Enrico interpretato dall’attore Tommaso Basili. Completano il cast il brillante poliziotto Tommaso (Francesco Venditti) e sua moglie Viola (Giorgia Würth) che è anche la migliore amica di Laura. Per la messa in onda su Canale 5, probabilmente dovremmo aspettare il prossimo anno.