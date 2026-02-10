Tutto pronto per la seconda puntata di Colpa dei sensi, la serie tv diretta da Simona e Ricky Tognazzi con protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik. Scopriamo quando va in onda su Canale 5 e le anticipazioni della prossima puntata!

Colpa dei sensi, quando va in onda la seconda puntata?

Stasera, martedì 10 febbraio 2026, dalle ore 21.21 appuntamento con la seconda puntata di “Colpa dei sensi“, la miniserie coproduzione RTI- Compagnia Leone Cinematografica, nata da un’idea di Simona Izzo che con Ricky Tognazzi, Graziano Diana e Matteo Bondioli, ne firma anche il soggetto. La serie tv con Gabriel Garko e Anna Safroncik, composita da sei episodi suddivisi in 3 puntate, torna su Canale 5. Ricordiamo che nel cast figurano anche: Tommaso Basili, Giorgia Würth, Francesco Venditti, Lina Sastri, Romano Reggiani, Nicole Delfino, Lorenzo Lavia, Marco Cocci, Nicola Pistoia, Rebecca Liberati e Rosanna Banfi.

Dove eravamo rimasti? Davide ha fatto ritorno nella sua città natale per assistere il padre, accusato di uxoricidio, oramai in fin di vita. Una volta tornata però Davide si ritrova a fare i conti con il suo passato sentimentale e in particolare con Laura, la ex fidanzata ora sposata con il suo migliore amico di un tempo. Il ritorno di Davide sconvolge la città e in particolare il matrimonio scoperchiando un vaso di pandora di segreti e verità mai rivelate.

Colpa dei sensi, anticipazioni prossima puntata

Nella seconda puntata di stasera, martedì 10 febbraio 2026, di Colpa dei Sensi scopriremo cosa è successo tra Davide e Laura, interpretati rispettivamente da Gabriel Garko e Anna Safroncik. Tra i due scoppia nuovamente la passione mettendo a rischio il matrimonio di Laura che correrà in aiuto di Davide nel tentativo di dipanare i misteri del passato.

I due, infatti, chiederanno aiuto e supporto a Tommaso, un abile e brillante vicequestore di Ancona nonché marito di Viola, migliore amica di Laura. “Nessuno è riuscito ad amare chi amava” sono le parole che Viola dirà a Laura che lasciano presagire l’esistenza di un segreto mai confessato. Intanto la suocera di Laura ha avvertito il ritorno di Davide come una minaccia non solo per il matrimonio del figlio, ma anche per il rischio che venga a galla una verità mai rivelata.

In un gioco di erotismo e parole non dette, tradimenti e verità nascoste verranno alla luce.

L’architettura sospesa tra storia e modernità della sontuosa provincia marchigiana è spettatrice silenziosa delle passioni amorose, della bramosia di potere e di ricchezza e dei colpi di scena che interessano gli attori in gioco. Questi vedranno cadere tutte le loro certezze, fino a quando un misterioso omicidio metterà in pericolo la sorte dei personaggi.

Riusciranno Laura e Davide a vivere pienamente la loro passione e ad arrivare alla verità? Riusciranno ad essere finalmente felici?

L’appuntamento con la seconda puntata di Colpa dei sensi è per stasera, 10 febbraio 2026, in prima serata su Canale 5.