Cobra Kai 3 su Netflix: trama e cast della nuova stagione

Cobra Kai 3 debutta su Netflix prima del previsto. La data di lancio della terza stagione era stata inizialmenteannunciata per l’8 gennaio, poi il servizio ha deciso di anticiparla al giorno di Capodanno. La serie Tv, creata da Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg, è un sequel dei film di Karate Kid, e la storia è ambientata 34 anni dopo gli eventi del primo lungometraggio. La seconda stagione si era conclusa con una serie di avvenimenti. Il futuro del dojo di Cobra Kai è nelle mani di John Kreese, dopo aver estromesso Johnny Lawrence; Miguel è in condizioni critiche in ospedale, a seguito di una rissa esplosa a scuola; ci sono ancora tensioni nella famiglia LaRusso; infine, dopo la rissa, Robby sembra essere svanito nel nulla.

Cobra Kai 3: la trama della terza stagione

Si conosce veramente poco sulla trama della terza stagione. Gli autori della serie Tv hanno confermato che nei nuovi episodi i protagonisti sono diretti a Okinawa. Il personaggio di Chozen Toguchi, introdotto nel secondo film di Karate Kid, dovrebbe apparire nel corso della stagione. Sam e Tory, inoltre, avranno più spazio, mentre conosceremo qualcosa in più sulle origini di Miyagi-Do. Infine, sappiamo che Miguel è ancora in lotta tra la vita e la morte, ma per conoscere le sue condizioni dovremo attendere un bel po’. Infatti pare che la trama di Cobra Kai 3 sarà ambientata qualche tempo dopo gli eventi del finale della seconda stagione.

Cobra Kai 3: il cast e i persoanggi della terza stagione

Nel cast della serie Tv ritroveremo William Zabka nei panni di Johnny Lawrence, ex proprietario del dojo Cobra Kai; Ralph Macchio interpreta Daniel LaRusso, storico rivale di Johnny; Xolo Maridueña è Miguel Diaz, vicino di casa di Johnny, il cui destino è ancora in bilico nella terza stagione; Mary Mouser è Samanta “Sam” LaRusso, figlia di Daniel; Tanner Buchnan è Robby Keene, figlio di Johnny; Martin Kove è John Kreese, nuovo proprietario del Cobra Kai; Jacob Bertrand è Eli Falco Mosckowitz; Courtney Henggeler è Amanda LaRusso, moglie di Daniel; Gianni Decenzo è Demitri; Peyton List è Tory Nichols, un talento del dojo.