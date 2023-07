Se i thriller sono la vostra passione, non perdete Closed circuit, che andrà in onda Lunedì 31 Luglio alle 21.15 su La7. Il film di John Crowley del 2013 si avvale di un bel cast e di una trama piuttosto movimentata in cui non manca l’effetto sorpresa, una caratteristica essenziale per tenere alta l’attenzione dello spettatore. Noi vi diciamo se il film è tratto da una storia vera oppure no.

Closed circuit: la trama in breve e il cast principale

Prima di vedere se Closed circuit si ispira ad una storia vera oppure se è frutto di fantasia, ripercorriamone brevemente la trama.

Siamo a Londra, Inghilterra. Gli avvocati Claudia Simmons-Howe e Martin Rose hanno il compito non semplice di difendere Farroukh Erdogan dall’accusa di essere il responsabile di un sanguinoso attentato terroristico. Lavorare al caso porta i due professionisti a scoprire una ardita macchinazione dietro alla vicenda, ma ciò mette a repentaglio le loro stesse vite.

Per quanto riguarda il cast principale, segnaliamo Eric Bana, Rebecca Hall e Denis Moschitto.

Il film è tratto da una storia vera?

Rispondiamo subito alla domanda iniziale: no, Closed circuit non è tratto da una storia vera. La sceneggiatura è stata scritta da Steven Knight, che con essa ha voluto porre l’accento sul cambiamento occorso nel sistema legale e giudiziario inglese dopo i tragici avvenimenti dell’11 Settembre 2001 a New York e del 7 Luglio 2005 a Londra.

I gravi attentati terroristici di quei giorni hanno fatto sì che nel Regno Unito si provvedesse ad apportare profonde modifiche al sistema della giustizia penale. Ciò significa che, sebbene Closed circuit non racconti fatti davvero accaduti, trae comunque ispirazione dalla realtà.

Knight infatti, attraverso tale sceneggiatura, ha voluto mostrare al grande pubblico quanto e come due degli attentati terroristici più terrificanti degli ultimi tempi abbia influito, fra l’altro, su un settore di fondamentale importanza come quello della giustizia.