Clemente Russo, l’intervista

Clemente, questa è stata la terza partecipazione ad un reality. Come mai hai deciso di metterti nuovamente in gioco?

E’ sempre un onore ricevere proposte di questo tipo. All’inizio però non volevo partire perché avevo paura dell’eccessivo dimagrimento fisico e per me che sono uno sportivo sarebbe stato difficile poi recuperare la massa. Quando mi hanno richiamato proponendomi di fare questa esperienza assieme a mia moglie ho accettato. Fare un percorso di coppia ci ha dato quello stimolo necessario per partire assieme.

Come hai vissuto questa esperienza rispetto a quella di qualche anno fa del Grande Fratello Vip?

Si tratta di due esperienze completamente diverse sia per quanto riguarda le dinamiche del gioco sia per una questione di età. Al Grande Fratello Vip avevo partecipato sei anni fa e oggi mi sento completamente diverso, più maturo. Il bilancio di questa esperienza all’Isola dei Famosi è positivo. Credevo che all’Isola venisse premiato chi faceva di più e io tutte le sere ripercorrevo ciò che avevo fatto durante le giornate chiedendomi se avessi dato il massimo. Ogni volta mi ritenevo soddisfatto perché mi sono sempre dato da fare e anche nelle prove fisiche mi fossi impegnato come se dovessi partecipare alle Olimpiadi. Sono stato accusato per aver messo l’agonismo olimpico ma credo che non avrei potuto fare altrimenti.

Essere uno sportivo quindi ti ha aiutato.

Sono partito con Laura e il nostro obiettivo era quello di vincere le prove dimostrando la nostra forza e tenacia. Credevamo che quella mentalità del gioco fosse giusta e invece poi ci siamo resi conto che il pubblico apprezzava di più quelle persone che facevano di meno ma che ci mettevano più cuore ed emozioni. Se dovessi ripetere questa esperienza deciderei di prendermela più comoda e così risparmierei anche di energie.

Sei stato eliminato dopo tua moglie Laura. Cosa ti ha penalizzato?

Io e Laura eravamo una coppia all’inizio ma poi da concorrenti singoli abbiamo fatto ciascuno il nostro gioco. Sono stato penalizzato perché le persone si aspettavano che io nn alzassi mai la voce ma poi sono stato provocato più di una volta e questo mi ha penalizzato.

Qual è stato il momento più critico che hai vissuto?

Il momento del litigio in diretta con Nicolas Vaporidis. Non mi andava nemmeno di litigare perché sono una persona tranquilla. Ci sono però degli attori che davanti le telecamere si inventano qualsiasi cosa pur di litigare. Ho cercato di fare il superiore ma poi essendo stato provocato ho risposto.

Tornando indietro c’è qualcosa che non rifaresti? Un comportamento di cui ti sei pentito?

Non mi sono pentito per come ho fatto l’Isola e farei le stesse cose che ho fatto. Tornando indietro, mi dedicherei di più ai rapporti umani.

Cosa hai scoperto di più di te da questa esperienza? Quale lato del tuo carattere volevi mostrare al pubblico?

Volevo mostrare il mio lato forte e penso che il pubblico lo abbia saputo apprezzare. La mia eccessiva autostima è stata confusa con un’eccessiva arroganza ma questo non è vero. Sono una persona umile. E’ stata l’autostima che mi ha permesso di vincere tutto ciò che ho vinto nella mia vita.

Al tuo ritorno dall’Isola ti sei tolto qualche sassolino dalla scarpa e sui social hai dichiarato che oltre a Nicolas le persone che più ti hanno deluso sono state Carmen, Alessandro e Roger. Come mai?

Carmen e Alessandro hanno messo in piedi un teatrino e ce ne siamo resi conto tutti dal primo giorno. Il ragazzo vive da quattro anni a Londra da solo per migliorare l’inglese. La madre dove sta quando il figlio è all’estero? Lo lascia in pace? Proprio sull’Isola gli è stata appresso togliendogli l’aria. Nicolas l’ha smascherato Floriana dalla seconda mattina che ci siamo svegliati mentre sentivamo litigare. Da quel giorno abbiamo aperto gli occhi su Nicolas e ci siamo resi conto che è un super attore che trama contro il gruppo. La conferma l’ho avuta rendendomi conto del fatto che nel 90% dei casi il bacio di Giuda lo prende sempre Nicolas. Roger invece è stata una persona squisita per un periodo e poi quando ha cominciato a capire che il gruppo si stava sgretolando ha fatto il voltagabbana. E’ stato Laura a scoprirlo e questo “gioco” lo metteva in atto sia con il gruppo Tavassi-Vaporidis che contro Estefania.

A proposito di Roger come vedi questa storia con Estefania? Strategia o interesse?

Per me si tratta di una strategia. Estefania ce ne ha sempre parlato e ha detto che Roger gli piaceva ma che volva evitare di fidanzarsi all’Isola dei Famosi. Anche Roger diceva la stessa cosa e quello che è emerso dai loro discorsi è che vorrebbero conoscersi fuori dal contesto del reality.

Chi merita di vincere questa edizione e perché?

Secondo me dovrebbe vincere chi ha fatto di più sull’Isola. Credo però che il pubblico sia orientato verso persone più carine e simpatiche. Spero che vinca il mio amico Marco Cucolo. Marco non ha fatto nulla finora sull’Isola. Io costruivo la barca e lui mi guardava. Io pescavo e lui ci provava.

Negli anni alcuni sportivi sono finiti poi per diventare inviati all’Isola dei Famosi. Penso a Massimiliano Rosolino ma anche a Stefano Bettarini. L’idea ti stuzzica?

Ho lasciato un pezzo del mio cuore in Honduras e per me è stata una bellissima esperienza. Ho visto che Alvin ha avuto delle difficoltà perché si trovava a correre da una parte all’altra. Io sono allenato e potrei supportarlo. Alvin potrebbe stare in Palapa mentre io potrei stare sulle Playe del reality.

Se dovessero richiamarti per partecipare al Grande Fratello Vip accetteresti?

Sono una persona dinamica e la persona mi conosce di più è mia madre. Proprio lei mi ha sempre detto che per il Grande Fratello Vip non sarei stato adatto perché non avrei resistito nemmeno tre giorni. Aveva ragione. Non credo che accetterei di rinchiudermi dentro una casa. La proposta però potrebbe arrivare a Laura visto che ha fatto un bel percorso all’Isola.

La partecipazione al Grande Fratello Vip potrebbe però aiutarti a riscattarti dal terremoto mediatico che ti colpì qualche anno fa. Non credi?

Non so se accetterei però. A volte alcune decisioni si prendono su due piedi. Staremo a vedere.