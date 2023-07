Da attore a regista: è il caso di Claudio Bisio che debutta alla regia del suo primo film dal titolo “L’ultima volta che siamo stati lontani” presentato in anteprima assoluta il 20 luglio durante la prima serata del Giffoni Festival 2023.

Claudio Bisio “L’ultima volta che siamo stati lontani” è il suo primo film da regista: il cast

Claudio Bisio è passato dietro la macchina da presa per realizzare il suo primo film da regista. Si intitola “L’ultima volta che siamo stati bambini“, il film d’esordio del attore, conduttore televisivo, comico, cabarettista, doppiatore e umorista. La pellicola, in uscita nelle sale il prossimo 12 ottobre per Medusa Film, sarà presentata in anteprima assoluta durante la prima serata del Giffoni Film Festival 2023.

Il film è ispirato all’omonimo romanzo di Fabio Bartolomei. Nel cast figurano: Alessio Di Domenicantonio, Vincenzo Sebastiani, Carlotta De Leonardis, Lorenzo Mcgovern Zaini, Marianna Fontana, Federico Cesari, Antonello Fassari e lo stesso Bisio. La pellicola è prodotta da Sandra Bonzi, Claudio Bisio, Massimo Di Rocco, Luigi Napoleone e coprodotto da Angelo Laudisa. Si tratta di una co-produzione italo-francese Solea, Bartlebyfilm, Rosebud Entertainment Pictures in associazione con Medusa Film e in collaborazione con Prime Video.

La trama de L’ultima volta che siamo stati bambini

Il film è ambientato a Roma durante l’estate 1943. Quattro bambini si ritrovano a giocare alla guerra, mentre intorno a loro si combatte la seconda guerra mondiale. I protagonisti sono: Italo, figlio del Federale, Cosimo ha il papà al confino e una fame atavica, Vanda è orfana, mentre Riccardo è figlio di ebrei. Sono quattro bambini diversissimi tra loro, ma nonostante tutto si ritrovano a condividere “la più grande amicizia del mondo”. Un’amicizia più forte del suono delle bombe che esplodono e della stessa guerra che si consuma intorno a loro. Per loro la guerra è solo un gioco, ma tutto cambia quando Riccardo, il ragazzino ebreo, viene catturato dai tedeschi.

Questo evento cambia tutto. Italo, Cosimo e Vanda scoprono dove si trova il loro amico e decidono così di partire per liberarlo dai tedeschi. Con loro ci sono anche due aduli: la suora Agnese dell’orfanotrofio dove vive Vanda e Vittorio, il fratello di Italo. Questo doppio viaggio, da un lato ci sono i tre bambini e dall’altro due adulti così diversi l’uno dall’altro, segnerà per sempre le loro vite. A fare da cornice una Italia lacerata dalla guerra tra morte e distruzione, terrore e voglia di riscatto e rinascita. Un’esperienza di vita che cambierà la coscienza di ognuno di loro fino al tragico finale.

Ricordiamo che “L’ultima volta che siamo stati lontani“, il primo film da regista di Claudio Bisio sarà nelle sale cinematografiche dal 12 ottobre 2023.