Quest’anno è tornato a Zelig dopo dieci anni ritrovando la sua compagna d’avventura, Vanessa Incontrada. Tre prime grandi serate in cui l’inossidabile coppia ha presentato una carrellata di comici, tra nomi storici e nuovi talenti, tutti con un unico obiettivo, far ridere. Il programma ha registrato ottimi ascolti e Mediaset potrebbe pensare quindi di riproporlo anche in futuro. Al Filming Italy Best Movie, evento che si è svolto all’Hotel Excelsior al Festival del Cinema di Venezia, Claudio Bisio ha ritirato il premio come miglior attore dell’anno.

Intervista a Claudio Bisio

Noi di SuperGuida TV lo abbiamo videointervistato in esclusiva e ai nostri microfoni ha svelato la verità sulla sua partecipazione al programma Lol. Claudio Bisio è emozionato per l’importante riconoscimento: “Ci tenevo tanto. Sono stato eletto miglior attore dell’anno dai lettori e questo per me vale tanto. Amo le giurie e non ho nulla in contrario ma il popolo lo amo ancora di più. Lo metterò insieme agli altri premi. E’ un incentivo per continuare ad amare questo lavoro che mi piace tantissimo. Dopo la pandemia, è diventato difficile convincere le persone ad andare al cinema”.

Claudio Bisio ha poi commentato le parole di Alberto Barbera, direttore artistico della Mostra del Cinema di Venezia che in su intervento ha sottolineato quanto il cinema abbia puntato negli ultimi anni sulla quantità piuttosto che sulla qualità. Bisio dà ragione a Barbera e dice: “Sono anche giurato dei David di Donatello e ho letto con attenzione le dichiarazioni di Barbera. Sono tre anni che cerco di vedermi tutti i film ma è davvero faticoso. Secondo me dovremmo concentrarci sulla qualità. Non serve fare 130 film all’anno. Si potrebbe farne di meno ma l’importante è che siano motivati”.

Claudio Bisio ha scelto di debuttare alla regia. Lo scorso luglio, Claudio ha ultimato le riprese del film L’ultima volta che siamo stati bambini. Su questa esperienza, ha dichiarato: “Ho scelto di fare la regia e non perché ardesse dentro di me il fuoco del regista. Mi sono innamorato del libro di Fabio Bartolomei. Protagonisti sono dei bambini e il film è ambientato negli anni 40. Per un debutto alla regia ho scelto un progetto difficile però è stato entusiasmante. Ho concluso da poco le riprese e sono soddisfatto di com’è andata”.

Secondo alcune indiscrezioni, Claudio Bisio avrebbe dovuto prendere parte al programma Lol- Chi ride è fuori, grande successo di Amazon Prime. La produzione aveva contattato il comico che avrebbe rifiutato per altri impegni. Ai nostri microfoni Claudio Bisio ha rivelato: “Ogni tanto me lo chiedono. Non ho mai tempo però. In autunno riprenderò Zelig su Canale 5 Zelig che per la mia storia è importante perché dà spazio ai giovani comici. E’ più logico dare spazio a loro che mettermi in gioco io. Per ora non c’è stata possibilità ma vedremo”.