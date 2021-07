Claudio Bisio, premiato al Filming Sardegna Festival, si lascia scappare ad alcune anticipazioni riguardanti il ritorno di Zelig e altri suoi imminenti lavori cinematografici e teatrali.

Il ritorno di Zelig con Claudio Bisio, fucina della comicità italiana

Dopo dieci anni di assenza, si riaccendono i riflettori sul palco di Zelig che fu e, tenta di esserlo ancora, fucina di talenti comici ormai affermati. Nell’Ottobre del 1996, la prima puntata di Zelig incollò al televisore gli spettatori che assistevano con meraviglia e poca consapevolezza ad un fenomeno televisivo senza precedenti. Venticinque anni dopo, la filosofia di Zelig è viva più che mai e non resta che scoprire cosa accadrà sul palco.

Il ritorno, in autunno, di Zelig sulle reti Mediaset è stato annunciato tempo fa e la coppia di conduttori Bisio-Incontrada è stata confermata. Ad affiancarli ci saranno vecchi e nuovi comici per un totale di tre prime serate. Bisio che questa sera ritirerà il premio Nanni Loy, ha dichiarato all’Ansa che non ha mai interrotto il legame con la comicità.

Infatti, per mestiere e per curiosità personale, frequenta i locali milanesi in cui i giovani fanno la gavetta. Intrattenere un pubblico digitalizzato e costantemente connesso è complicato eppure esistono momenti dove la risata riecheggia molto forte e il merito va alla bravura della nuova generazione di comici. Ciò che ha colpito Bisio, nel suo aggiornamento quotidiano, è il forte legame con l’approccio statunitense dello stand up. Linguaggio crudo, diretto e senza troppe metafore. Se riuscirà Zelig ad appassionare il vecchio e il nuovo pubblico televisivo avrà avuto un senso maggiore l’intera operazione altrimenti sarà stata una semplice reunion.

Checco Zalone sarà a Zelig

La scrittura delle puntate di Zelig, al momento, prevede la presenza di quei comici che su quel palco sono nati e poi, esplosi in tutta la loro creatività fino a diventare sinonimo di garanzia. Vedi Checco Zalone. Infatti, si pensa di coinvolgerlo come caposaldo della comicità contemporanea.