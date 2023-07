Cresce l’attesa per il nuovo live tour “aTUTTOCUORE” di Claudio Baglioni. Dopo l’annuncio della prime tre tappe all’Arena di Verona, a grande richiesta il cantautore romano ne aggiunge una quarta il programma l’8 ottobre.

Claudio Baglioni, il nuovo concerto “aTUTTOCUORE” è già da record! Tutte le date Outdoor

Inarrestabile Claudio Baglioni! A distanza di tre mesi dalle prime date del nuovo concerto “aTUTTOCUORE“, il cantautore romano aggiunte una quarta data in calendario nella magica cornice dell’Arena di Verona. Lo show colossale dell’artista è in programma con 15 imperdibili appuntamenti live che lo vedranno esibirsi in alcuni spazi outdoor davvero speciali. 15 maxieventi che si preannunciano fortemente innovativi, travolgenti, grandiosi grazie ad una scenografia spaziale in grado di offrire al pubblico tre dimensioni spaziali: orizzontalità, verticalità e profondità. Uno spettacolo nello spettacolo in cui musica, luce, figura, gesto, azione e le molteplici arti si fondono in un tutt’uno.

Dopo le tre date del 5,6, e 7 ottobre all’Arena di Verona, è stata annunciata la quarta data in programma il giorno 8 ottobre. Ecco tutte le date del tour aTUTTOCUORE in programma da settembre 2023 in Italia:

21-22-23 e 28-29-30 settembre 2023 allo Stadio Centrale Foro Italico di Roma ;

; 5-6-7-8 ottobre 2023 all’Arena di Verona ;

; 12-13-14 ottobre 2023 al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo ;

; 20-21 ottobre 2023 all’Arena della Vittoria di Bari.

aTUTTOCUORE live tour di Claudio Baglioni: i concerti del 2024

Non solo, il concerto aTUTTOCUORE di Claudio Baglioni avrà anche una versione indoor annunciata per il 2024. Il cantautore romano dopo la prima attesissima tranche di concerti live in alcuni degli spazi Outdoor più suggestivi d’Italia è pronto ad incontrare il suo pubblico anche nei palazzetti. Ecco tutte le date della tournée in partenza dal 18 gennaio 2024 da Pesaro.

Tutte le date di “aTUTTOCUORE” sono prodotte e organizzate da Friends & Partners:

18/01/2024 – Vitrifrigo Arena di PESARO (il debutto)

20/01/2024 – Mediolanum Forum di MILANO

21/01/2024 – Mediolanum Forum di MILANO

25/01/2024 – Pala Alpitour di TORINO

26/01/2024 – Pala Alpitour di TORINO

29/01/2024 – Arena Spettacoli PadovaFiere di PADOVA

02/02/2024 – Unipol Arena di BOLOGNA

08/02/2024 – Nelson Mandela Forum di FIRENZE

09/02/2024 – Nelson Mandela Forum di FIRENZE

13/02/2024 – Pala Sele di EBOLI

14/02/2024 – Pala Sele di EBOLI

La direzione artistica e regia teatrale del concerto “aTUTTOCUORE” è a cura di Giuliano Peparini, che torna a collaborare con Baglioni dopo i tre spettacoli AL CENTRO (2018), IN QUESTA STORIA CHE È LA MIA (2021) e Dodici Note – TUTTI SU! (2022).