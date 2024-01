Claudio Baglioni, a sorpresa, ha annunciato il suo ritiro dalla scena musicale. L’artista, che ha fatto ballare e cantare milioni di generazioni con la sua musica, ha deciso che dopo 60 anni di carriera è arrivato il momento di lasciare. Vediamo insieme cosa ha detto.

Claudio Baglioni, il ritiro dal 2026

In una conferenza stampa convocata a Milano, Claudio Baglioni ha annunciato il suo ritiro dalla scena musicale. Prima però si dedicherà anima e corpo al suo tour che sarà l’ultimo. Il cantante, che compirà 73 anni a maggio, ha deciso di concedersi ancora 1000 giorni in cui porterà i suoi brani di successo nelle principali città italiane. Non a caso uno dei suoi brani più apprezzati era ‘Mille giorni di te e di me‘.

“Mi ricordo ciò che diceva mio padre: dal ring si scende quando si è vincenti. Chiamo il mio giro d’onore, vorrei cantare e suonare per mille giorni ancora e concedermi quello che fanno gli sportivi. Terminerò la mia attività entro il 2026, facendo una serie di progetti e mettendoli in atto, ma saranno tutti ultimi giri“.

Claudio Baglioni quest’anno festeggia i 60 anni di carriera. Come spiegato dall’artista era il 1964 quando appena 13enne salì i primi gradini di un palco per un festival di voci nuove a Centocelle. Il suo primo disco invece arrivò nel 1969. Da allora sono tantissimi i brani e gli album venduti (si stima oltre 60 milioni di copie).

Le tappe di Atuttocuore

Fino al 2026, sarà ancora possibile sentire Claudio Baglioni in concerto. Queste le tappe del suo tour ‘Atuttocuore‘ che lui stesso definisce così:

“Questo è lo spettacolo migliore che abbia mai portato in giro. Mi sembra di essere arrivato al limite delle mie possibilità. Non voglio arrivare al momento in cui si diventa macchiette, in cui si deve lavorare sulle foto in maniera eccessiva per mantenere una parvenza di magia“.

18/01/2024 – Vitrifrigo Arena di PESARO

20/01/2024 – Forum di MILANO

21/01/2024 – Forum di MILANO

22/01/2024 – Forum di MILANO

25/01/2024 – InAlpi Arena di TORINO

26/01/2024 – InAlpi Arena di TORINO

27/01/2024 – InAlpi Arena di TORINO

29/01/2024 – Arena Spettacoli Fiera di PADOVA

30/01/2024 – Arena Spettacoli Fiera di PADOVA

02/02/2024 – Unipol Arena di BOLOGNA

03/02/2024 – Unipol Arena di BOLOGNA

05/02/2024 – Mediolanum Forum di MILANO

06/02/2024 – Mediolanum Forum di MILANO

08/02/2024 – Nelson Mandela Forum di FIRENZE

09/02/2024 – Nelson Mandela Forum di FIRENZE

10/02/2024 – Nelson Mandela Forum di FIRENZE

13/02/2024 – Pala Sele di EBOLI

14/02/2024 – Pala Sele di EBOLI

15/02/2024 – Pala Sele di EBOLI

17/02/2024 – Modigliani Forum di LIVORNO

22/02/2024 – Palazzo dello Sport di ROMA

23/02/2024 – Palazzo dello Sport di ROMA

24/02/2024 – Palazzo dello Sport di ROMA

25/02/2024 – Palazzo dello Sport di ROMA

26/02/2024 – Palazzo dello Sport di ROMA – NUOVA DATA

Come spiegato da Claudio Baglioni, non sarà ‘un conto alla rovescia ma un canto alla rovescia‘.