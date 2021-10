Claudio Amendola sarà l’interprete di nuova fiction per Canale 5 e prodotta da Taodue di Pietro Valsecchi. Vediamo un po’ di news su questo nuovo progetto dell’attore romano, di cui non sarà solo l’attore protagonista ma anche il regista.

Claudio Amendola torna su Canale 5 con una nuova fiction per Taodue

Claudio Amendola diventerà un “boss“ mafioso malato di Alzheimer, con difficoltà nell’uso della memoria. L’attore dunque dopo aver interpretato molte fiction di successo, tra cui la più recente “Nero a Metà” si cimenterà in un nuovo impegno per Taodue: sarà un boss mafioso affetto da Alzheimer.

Amendola si cimenta quindi in un ruolo da “cattivo” nella nuova fiction Mediaset di cui non solo sarà l’attore protagonista ma anche il regista: la sua quarta regia. Il produttore di Taodue, Pietro Valsecchi in una intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano fa sapere sulla nuova fiction con Claudio Amendola per Mediaset:

“Si tratta di una serie in sei serate, molto pop e larga, e la sta producendo mia moglie Camilla (Nesbitt, ndr) con la CamFilm. È la storia di un capo mafia che ha l’Alzheimer e non si ricorda i delitti commessi. Ho grande stima per Claudio, che conosco dal suo esordio”.

Al momento non si conoscono ulteriori informazioni sulla fiction, né la trama né il cast che vi prenderà parte. Sappiamo solo che Amendola la momento è impegnato come giudice nel programma Star in The Star condotto da Ilary Blasi, ogni giovedì sera in prima serata su canale 5. E che tornerà in Rai con la terza stagione di Nero a metà nel 2022.

L’ultima fiction prodotta da Taodue per Mediaset è stata Made in Italy, prima andata in onda su Amazon Prime Video e poi su canale 5. Nonostante questi precedenti, nella stessa intervista al Fatto, Valsecchi ha reso noto che esclude future collaborazioni con altre piattaforme se non con Netflix, per il quale a novembre uscirà invece un film diretto da Marco Tullio Giordana sulla vicenda di Yara Gambirasio.