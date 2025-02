Nella serie Rocco Schiavone, serie Rai in co-produzione Cross productions e Beta, interpreta Caterina. Nei nuovi episodi, in onda dal 19 febbraio in prima serata su Raidue, grandi novità attendono il personaggio interpretato da Claudia Vismara.

“Rocco Schiavone”, intervista esclusiva a Claudia Vismara

Noi di SuperGuida TV l’abbiamo video intervistata in esclusiva. L’attrice ai nostri microfoni ha anticipato cosa succederà al suo personaggio: “Caterina torna ufficialmente nella Questura di Aosta, non lavorerà più nella stessa squadra di Rocco ma torna con una task force sulla violenza domestica. Caterina porterà scompiglio facendo saltare gli equilibri che si erano creati”. In passato, Caterina aveva avuto una storia d’amore con Rocco Schiavone. Una storia però finita male con lei che lo aveva tradito.

Nei nuovi episodi, a proposito di “intrighi sentimentali”, l’attrice ha rivelato: “Caterina e Rocco si ritroveranno dopo qualche mese. Rocco inizialmente sarà stranito in quanto si chiede perché tra tutte le questure d’Italia Caterina abbia trovato di nuovo collocazione proprio in quella di Aosta. Tra loro due il filo non si è mai spezzato anche se il loro è un amore impossibile e sempre lo sarà”.

Nessun approdo della serie su Raiuno come si era ipotizzato in precedenza. Una scelta saggia dice l’attrice: “Penso che il pubblico di Schiavone sia quello di Raidue. In passato c’erano stati dei rumors che si passasse ad un’altra rete ma probabilmente se fosse stato così Schiavone si sarebbe dovuto snaturare un pochino e quindi è stato meglio così”. A Claudia Vismara chiediamo anche quale sia stata la sua canzone da podio al Festival di Sanremo. L’attrice si mette le mani sul viso e sorride: “Non ho seguito il Festival ma conosco una canzone, Cuoricini. L’ho ascoltata questa mattina, mi piace tantissimo”.