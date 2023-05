Claudia Motta e Simone Rugiati si sono lasciati. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2023, ospite di Radio 105 durante il programma radiofonico “Zoo di 105”, ha rivelato alcuni dettagli sulla sua situazione sentimentale.

L’ex concorrente del reality di Canale 5, proprio durante l’intervista rilasciata allo “Zoo di 105” ha rivelato di non essere più fidanzata. Alla domanda: “Non ho capito dalle notizie che ci sono in giro se sei ancora fidanzata. Sei ancora fidanzata?”, Claudia Motta ha risposto “No”.

Il conduttore chiede quindi una ulteriore conferma di quanto affermato dall’ex naufraga: “E’ la prima volta che dici che non sei più fidanzata? E’ uno scoop per lo Zoo?”. L’ex Miss Mondo Italia dichiara: “Sì, è uno scoop per lo Zoo, ma credo si fosse capito”.

Le notizie sulla fine della storia d’amore tra Claudia Motta e Simone Rugiati si rincorrevano da diverse settimane. Stando a quanto riportato da diversi siti e blog di gossip, la crisi tra i due pare sia arrivata a causa di un “terzo incomodo”, un attore fidanzatissimo – pare – di cui però non è mai stata svelata l’identità.

A confermare i rumors sulla fine della storia d’amore tra Claudia Motta e Simone Rugiati, adesso, è proprio la bella modella durante l’intervista rilasciata a Radio 105. Claudia reduce dalla breve esperienza all’Isola dei Famosi 2023, programma tv in onda su Canale 5 condotto da Ilary Blasi, dove è stata costretta a ritirarsi a causa di un infortunio, è la prima volta che ha parlato pubblicamente della fine del suo rapporto con lo chef conduttore tv Simone Rugiati. In effetti dal ritorno dall’Isola dei Famosi 2023 non è ben chiaro se i due si siano mai visti oppure no, sta di fatto che adesso le loro strade si sono definitivamente allontanate.