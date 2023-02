Marco Mengoni con il brano dal titolo “Due Vite” è il vincitori della settantatreesima edizione del Festival di Sanremo 2023. Una finale del Festival della canzone italiana che ha visto Amadeus e Gianni Morandi affiancati da Chiara Ferragni. Una lunga maratona musicale con i 28 brani in gara. I 28 artisti big in gara si sono esibiti sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo portando tutta la loro emozione per questa attesissima finale. Scopriamo insieme il podio finale con la top five delle cinque canzoni più votate e la classifica generale.

Classifica finale Sanremo 2023: vincitore, podio e tutti i premi

Durante la serata finale di Sanremo 2023 oltre ai 28 cantanti in gara sono saliti sul palco del Teatro Ariston anche: Gino Paoli e i Depeche Mode, oltre a Luisa Ranieri che ha parlato del successo di “Lolita Lobosco”. Grande emozione con Ornella Vanoni. E ancora una volta, dalla nave da crociera, all’interno di uno spazio pubblicitario, ha avuto luogo un’esibizione di Salmo. Durante la puntata, infine, è stato letto un messaggio del presidente ucraino Volodymyr Zelens’kyj.

I cantanti che si sono esibiti questa sera e le loro canzoni i in gara

Ad esibirsi sul palco del Teatro Ariston questa sera sono stati: Elodie con “Due”; Colla Zio con “Non mi va”; Mara Sattei con “Duemila minuti”; Tananai con “Tango”; Colapesce Dimartino con “Splash”; Giorgia con “Parole dette male”; Modà con “Lasciami”; Ultimo con “Alba”; Lazza con “Cenere”; Marco Mengoni con “Due Vite”; Rosa Chemical con “Made in Italy”; Cugini di campagna con “Lettera 22”; Madame con “Il Bene nel Male”; Ariete con “Mare di guai”; MR. Rain con “Supereroi”; Paola e Chiara con “Furore”; Levante con “Vivo”; LDA con “Se poi domani”; Coma_Cose con “L’addio”; Olly con “Polvere”; Articolo 31 con “Un bel viaggio”; Will con “Stupido”; Leo Gassmann con “Terzo cuore”; gIANMARIA con “Mostro”; Anna Oxa con “Sali – Canto dell’anima”; Shari con “Egoista”; Gianluca Grignani con “Quando ti manca il fiato”; Sethu con “Cause perse”.

Gli altri Premi

Colapesce Dimartino – con la canzone “Splash” – vincono il Premio della Critica del 73° Festival della Canzone Italiana. A loro, 29 voti dei giornalisti accreditati presso la Sala Stampa del Casinò. Al secondo posto Gianluca Grignani con 23 voti, al terzo Coma_Cose con 11. Voti ricevuti 92. Voti validi 92. Premio della Sala Stampa ancora a Colapesce Dimanrtino. Premio Sergio Barzzotti ai Coma_Cose per il miglior testo. Premio per la miglior composizione musicale a Marco Mnegoni.

73° Festival di Sanremo: Classifica finale

LA CLASSIFICA DAL 1° AL 5° CLASSIFICATO

1) Marco Mengoni con “Due Vite”



2) Lazza con “Cenere”



3) MR. Rain con “Supereroi”



4) Ultimo con “Alba”

5) Tananai con “Tango”



LA CLASSIFICA DAL 28° AL 6° POSTO

6) Giorgia con “Parole dette male”

7) Madame con “Il Bene nel Male”

8) Rosa Chemical con “Made in Italy”



9) Elodie con “Due”



10) Colapesce Dimartino con “Splash”



11) Modà con “Lasciami”

12) Gianluca Grignani con “Quando ti manca il fiato”

13) Coma_Cose con “L’addio”



14) Ariete con “Mare di guai”

15) LDA con “Se poi domani”

16) Articolo 31 con “Un bel viaggio”



17) Paola e Chiara con “Furore”



18) Leo Gassmann con “Terzo cuore”



19) Mara Sattei con “Duemila minuti”

20) Colla Zio con “Non mi va”



21) Cugini di campagna con “Lettera 22”



22) gIANMARIA con “Mostro”



23) Levante con “Vivo”



24) Olly con “Polvere”

25) Anna Oxa con “Sali – Canto dell’anima”

26) Will con “Stupido”

27) Shari con “Egoista”



28) Sethu con “Cause perse”.

Cosa ne pensate della classifica finale? Siete d’accordo con il risultato?