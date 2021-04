In esclusiva su Rai 2 arriva l’attesissimo sequel de “ Il silenzio degli Innocenti” in prima visione assoluta: “Clarice”. Correva l’anno 1991 quando nelle sale cinematografiche usciva la pellicola campione di incassi e di ascolti, “The Silence of the Lambs”.

Arriva su Rai 2 il Sequel de Il Silenzio degli Innocenti che si chiama Clarice

Il film diretto da Jonathan Demme, fu interpretato da Jodie Foster e Anthony Hopkins. Basato sul romanzo omonimo di Thomas Harris è un cult che ha incollato al video milioni di persone. Il dottor Lecter, con il suo incedere particolare e il suo modo di “amare” l’agente Sterling, è un emblema del film e di quelli che sono venuti dopo.

Clarice: quando in tv e numero di episodi

Trent’anni dopo torna d’attualità, perché l’agente Sterling è ancora all’Fbi ma stavolta non c’è Jodie Foster nel ruolo di protagonista, ma Rebecca Breeds. Dal 9 aprile su Rai 2, in prima visione in chiaro, parte “Clarice”, l’atteso sequel (l’11 febbraio ha debuttato negli Stati Uniti sulla Cbs) di quel film cult. La Foster all’epoca vinse L’Oscar, come Migliore attrice protagonista, uno dei cinque conquistati dal film.

Gli episodi di “Clarice” in programma sono 10, nei quali, però, si avvertirà una grande assenza: Hannibal Lecter . Per una questione legata ai diritti d’immagine, l’iconico personaggio interpretato da Anthony Hopkins non verrà nemmeno citato.

Clarice: il cast della Serie tv

Arriva su Rai2 l’attesissima serie tv “Clarice”, sequel del celebre film “Il silenzio degli Innocenti”. A trent’anni dall’uscita della pellicola che ha segnato la storia del cinema, la serie tv prodotta dalla MGM Television è stata trasmessa per la prima volta su CBS giovedì 11 febbraio negli Stati Uniti.

A ricoprire il ruolo di Clarice, è la giovane Rebecca Breeds. Al suo fianco:

Michael Cudlitz nel ruolo di Paul Krendler,

Lucca de Oliveira di Tomas Esquivel,

Kal Penn di Shaan Tripathi,

Nick Sandow dell’agente Clarke,

Devyn Tyler nei panni dell’amica Ardelia Mapp,

Marnee Carpenter di Catherine Martin,

Jayne Atkinson di Ruth Martin.

Clarice: la trama, di cosa parla?

La storia è ambientata nel 1993, un anno dopo gli eventi de “Il silenzio degli innocenti”. Brillante e vulnerabile, Clarice ritorna a occuparsi di serial killer e predatori sessuali. E’ in analisi: il medico ha il compito di valutarne la tenuta psicologica dopo la drammatica caccia all’assassino conosciuto come “Buffalo Bill”, il serial killer che con la pelle umana, voleva cucirsi un vestito e che uccise moltissime donne.

Ma Clarice, ha una forza d’animo invidiabile per cui trova il coraggio per riprendere le sue ricerche e le sue indagini. Tuttavia, si rende conto che non tutto è come sembra. In una Washington livida e piovosa, dominata dagli affari della politica, Clarice si muove in un ambiente di lavoro fortemente maschilista. A sostenerla, il bisogno di sfuggire dagli inquietanti segreti di famiglia che l’hanno perseguitata per tutta la vita.