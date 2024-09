Paola Perego e Simona Ventura tornano alla conduzione di ‘Citofonare Rai2‘. Il programma, giunto alla quarta edizione, avrà alcune importanti novità. Scopriamo insieme quando andrà in onda e quali sono le anticipazioni della prima puntata.

Citofonare Rai2 allunga il suo orario: le novità della quarta edizione

Dopo il successo delle prime tre edizioni, torna ‘Citofonare Rai2′ condotto da Paola Perego e Simona Ventura. In questa quarta edizione, il varietà della domenica si allunga avendo ancora più spazio nella programmazione di Rai2. La prima puntata di “Citofonare Rai2” andrà infatti in onda domenica 15 settembre 2024, alle ore 10.15, su Rai 2 (lo scorso anno invece iniziava alle 10.30). Ma non è tutto, perché il programma durerà anche di più: le due amiche proseguiranno fino alle ore 12.54, prima del consueto appuntamento con il Tg2 delle 13.

Il format resta invariato con le due conduttrici che manterranno il clima allegro e le dinamiche divertenti che hanno reso questo programma un vero e proprio “varietà del mattino”. Immancabili le interviste ai vip e le irriverenti incursioni di Gene Gnocchi, i collegamenti alla scoperta del territorio e non solo con Antonella Elia, l’oroscopo di Simon & The Stars, il gioco musicale con gli spettatori, ma anche le canzoni e le esibizioni delle conduttrici. Tra le new entry anche Rossella Erra che, in una storia instagram postata sul suo profilo, svela che avrà una rubrica tutta sua.

Stiamo tornando! 😍❤️ ci vediamo questa domenica 15 settembre alle 10:15 su @RaiDue la quarta stagione di #citofonarerai2

Vi aspettiamo 👀 @Simo_Ventura pic.twitter.com/Hx0MfcqY9T — paolaperego (@peregopaola) September 9, 2024

Ospiti della prima puntata del 15 settembre 2024

La prima puntata di ‘Citofonare Rai2’ andò in onda nel 2021 e da allora il programma ha riscosso sempre più successo. Gli ospiti della prima puntata di questa quarta edizione che andrà in onda domenica 15 settembre, saranno Giancarlo Magalli e Rosanna Vaudetti, storica annunciatrice televisiva. Naturalmente non mancheranno le sorprese e i luoghi più belli d’Italia che verranno mostrati sotto il patrocinio del Fondo Ambiente Italiano. A condurre, come sempre, Simona Ventura e Paola Perego.