Ciro Ferrara vola in finale. E’ forse l’allenatore la vera rivelazione di Amici Celebrities? Così pare. Almeno a giudicare dalla maglia “d’oro” conquistata durante la semifinale di mercoledì 16 ottobre 2019. Le polemiche, però, non mancano. Sembra, infatti, ci sia chi storce il naso per il nome del terzo finalista, decretato subito dopo Filippo Bisciglia e Pamela Camassa. Ecco il video Witty tv e Mediaset col momento in cui l’ex calciatore ritira la maglia per la finalissima.