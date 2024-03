La Milano-Sanremo è una delle gare ciclistiche classiche e più attese in Italia nel periodo di fine inverno/inizio primavera e, come sempre, la tv trasmetterà le fasi finali in diretta. Per tutti gli appassionati delle due ruote, anticipiamo fin da ora che l’evento sarà visibile in chiaro. Ecco quando e su quale rete.

Milano-Sanremo 2024: il percorso di questa edizione

La prima novità di quest’anno per quanto riguarda la Milano-Sanremo è che la partenza non sarà, come al solito, dal capoluogo lombardo, bensì dalla vicina Pavia. Per ciò che concerne l’arrivo invece, esso è previsto come sempre nella città dei fiori e, precisamente, in Via Roma dopo un percorso di 288 chilometri.

La gara si snoda dunque in alcune delle zone più accattivanti e paesaggisticamente lodevoli della regione, ovvero l’Oltrepò pavese, Casteggio, Turchino, i Capi, Cipressa e il Poggio. Un tragitto interessante non soltanto per i partecipanti ma anche per gli spettatori.

Tutti i tifosi sono pronti a supportare come si conviene gli atleti italiani, ricordando che l’ultimo campione di casa nostra ad essere riuscito ad aggiudicarsi la vittoria finale nella Milano-Sanremo è stato Vincenzo Nibali nel 2018. Lo scorso anno invece, fu l’olandese Mathieu Van der Poel a tagliare per primo il traguardo davanti al nostro velocista Filippo Ganna e a Wout Van Aert.

Per chiunque tuttavia, sarà un’impresa quasi impossibile raggiungere e ancor di più superare il mitico Eddy Mercks, che salì sul podio della Milano-Sanremo per bene 7 volte.

Quando e dove vedere le fasi finali della gara in tv e in streaming

Le fasi finali della Milano-Sanremo 2024 verranno trasmesse rigorosamente in chiaro e in diretta Sabato 16 Marzo su Rai Due a partire dalle ore 14.00 e, in abbonamento, su Eurosport. La gara sarà inoltre visibile in streaming gratuito su RaiPlay oltre che, in abbonamento, sui canali DAZN, NOW, SkyGo e Discovery+.