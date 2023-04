Tutto pronto per una nuova puntata di Ciao Maschio, il programma di interviste condotto da Nunzia De Girolamo su Rai1. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni di stasera, sabato 1 aprile 2023.

Ciao Maschio, ospiti di sabato 1 aprile 2023

Torna l’appuntamento con “Ciao Maschio“, il programma condotto da Nunzia De Girolamo in seconda serata su Rai1. Nella puntata di sabato 1 aprile, la ex politica italiana incontra personaggi noti del mondo dello spettacolo e della televisione per una intervista a cuore aperto. Il tema della settima puntata avrà come filo conduttore il bullismo e manifestazione dei sentimenti. Tra gli ospiti di questa sera, la De Girolamo incontrerà Antonino, il vincitore di “Tale e Quale Show” ed ex vincitore di Amici di Maria De Filippi.

Non solo, ospite della puntata anche l’attore Alessio Vassallo, protagonista di diverse serie televisive di successo targate Rai. Infine ospiti anche il ballerino Samuel Peron, volto storico di “Ballando con le Stelle”, e l’imprenditore e conduttore televisivo Fabio Esposito.

Ciao Maschio di Nunzia De Girolamo stasera su Rai1: prosegue il viaggio alla scoperta dell’universo maschile

Prosegue il viaggio alla scoperta dell’universo maschile di Ciao Maschio, il programma di interviste di Nunzia De Girolamo che ogni settimana incontra uomini di successo. Come sono cambiati i modelli maschili negli ultimi anni? In una sorta di gioco di ruolo, “Ciao Maschio” vuole tornare a dare centralità agli uomini che oggi si sentono un po’ smarriti, ma allo stesso tempo spogliarli della loro virilità. Questo è il concept del programma che vede la conduttrice interrogare gli ospiti se per i maschi è più difficile manifestare le proprie emozioni. Se, soprattutto da adolescenti, hanno parlato liberamente con i propri genitori.

Durante il settimo appuntamento si affronterà il tema del bullismo con gli ospiti in studio chiamati a condividere e raccontare episodi che hanno caratterizzato la propria infanzia anche nel periodo scolastico. Come sempre spazio alle Karma-B che, in maniera sicuramente provocatoria, daranno il loro punto di vista su quanto appena ascoltato. Ricordiamo che il programma è anche social con l’hashtag #ciaomaschio.