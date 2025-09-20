Tutto pronto per il ritorno di Ciao Maschio 2025, il programma di interviste realizzate da Nunzia De Girolamo su Rai1 ad uomini dello spettacolo, della politica e dell’economia. Una nuova stagione in partenza da sabato 20 settembre 2025 con tanti ospiti d’eccezione.

Ciao Maschio 2025, gli ospiti della prima puntata del 20 settembre su Rai1

Torna da oggi, sabato 20 settembre 2025, dalle ore 17.10 la nuova stagione di Ciao Maschio 2025, il programma di interviste condotto da Nunzia De Girolamo su Rai1. La conduttrice è pronta ad incontrare ed intervistare uomini dello spettacolo, della politica e dell’economia, analizzando con loro le tematiche sociali legate alla figura dell’uomo contemporaneo. Una nuova edizione che, pur mantenendo intatta la sua identità che l’ha consacrata al successo, si rinnova cambiando fascia oraria e non solo. In arrivo alcune novità: a cominciare dalla presenza delle Swingeresse, un quintetto musicale tutto al femminile. Non solo, spazio anche alla new entry nel programma di Edoardo Tavassi nelle vesti di inviato. L’ex concorrente del Grande Fratello con il suo sguardo ironico ed irriverente sarà in giro per l’Italia.

Ma passiamo alle anticipazioni e agli ospiti della prima puntata di Ciao Maschio 2025. Per il debutto della nuova stagione Nunzia De Girolamo ha puntato su tre “maschi” d’eccezione. In studio, infatti, ci sono: Morgan, Francesco Paolantoni e Sergio Muniz.

Ciao Maschio 2025, dove vederlo in tv e su RaiPlay

Tre ospiti d’eccezione per la prima puntata di Ciao Maschio 2025 di Nunzia De Girolamo pronta al debutto con la nuova edizione su Rai1. Dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni la conduttrice ha anticipato: “lo studio si accende di colori. Le Swingeresse, un gruppo musicale femminile, mi accompagnerà in tutto il percorso. Nella parte finale ci sarà spazio per talenti emergenti, ed Edoardo Tavassi come inviato speciale ci racconterà il mondo dei social“.

Per la De Girolamo si tratta di una nuova sfida, visto che il programma cambia fascia oraria approdando nel day time dopo il successo di Estate in Diretta. “Ciao Maschio aveva bisogno di un restyling, di nuove sfide. Con la squadra abbiamo adattato il programma al sabato pomeriggio, ma la struttura di base rimane la stessa di sempre” – ha precisato la De Girolamo.

L’appuntamento con la nuova stagione di Ciao Maschio 2025 è il sabato pomeriggio su Rai1, ma ricordiamo che le interviste sono disponibili anche online sulla piattaforma streaming e on demand di RaiPlay.