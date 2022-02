Nunzia De Girolamo, avvocato, ex ministro e oggi conduttrice tv, torna su Rai 1 con la seconda edizione del programma “Ciao Maschio”, 12 puntate in cui la conduttrice esplorerà l’universo maschile confrontandosi, ogni volta, con tre ospiti diversi. Vediamo di seguito quando andrà in onda la prima puntata di “Ciao Maschio” e chi sono gli ospiti della prima puntata.

Ciao Maschio 2022 su Rai 1 con Nunzia De Girolamo: quando in tv

Da sabato 12 febbraio 2022 alle ore 0.05, partiranno le interviste della nuova stagione di “Ciao Maschio” il programma tv in onda in seconda serata su Raiuno condotto da Nunzia De Girolamo. Tra le novità di questa seconda edizione la provocatrice o meglio le provocatrici del cast fisso che prenderanno il posto di Drusilla Foer della scorsa edizione. Quest’anno il ruolo della Foer sarà ricoperto dalle Karma-B, due originalissime drag queen, che a detta della conduttrice non ci faranno annoiare.

Gli ospiti di Nunzia De Girolamo nella prima puntata

Tema della prima puntata di “Ciao Maschio” è “l’ambizione”, Nunzia De Girolamo intervisterà il presidente del CONI Giovanni Malagò, l’attore di DOC – Nelle tue mani Gianmarco Saurino e l’attore e regista Ricky Tognazzi. Nel secondo appuntamento si parlerà invece di “follie d’amore”.

Ciao Maschio: curiosità e ascolti tv della passata edizione

La prima edizione è andata in onda dal 13 febbraio 2021 al 22 maggio dello stesso anno su Rai 1 sempre con la conduzione di Nunzia De Girolamo e con opinionista Drusilla Foer. Il programma va in onda dallo Studio 3 degli Studi televisivi Fabrizio Frizzi. La prima edizione ha riscosso un notevole successo in termini di pubblico, pur essendo un programma in onda in seconda serata, con una media di 705.643 telespettatori con uno share pari al 7.7%. Gli ascolti più alti della passata edizione sono stati di 1.085.000 telespettatori, toccando, in altre puntate, picchi di share del 12.8%.

Gli ospiti della scorsa edizione sono stati: Luigi de Magistris, Stefano De Martino, Francesco Paolantoni, Luca Barbareschi, Francesco Sarcina, Guido Crosetto, Rocco Casalino, Paolo Crepet, Maurizio Casagrande, Vladimir Luxuria, Riccardo Bocca, Enrico Silvestrin, Vittorio Sgarbi, Raffaele Morelli, Cesare Bocci, Leo Gullotta, Giampiero Mughini, Francesco Arca, Gigi D’Alessio, Giampiero Ingrassia, Pino Insegno, Carlo Calenda, Francesco Pannofino, Beppe Convertini, Gigi Marzullo, Clementino, Alessandro Tersigni, Al Bano, Paolo Conticini, Raimondo Todaro, Vincenzo Salemme, don Davide Banzato, Tommaso Labate, Marco Tardelli, Francesco Facchinetti, Giorgio Borghetti, Luigi Di Maio, Michele Placido, Paolo Belli, Alessandro Zan, Marcello Masi, Federico Quaranta.