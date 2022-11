Paolo Bonolis è pronto a tornare in tv con uno dei suoi programmi più celebri: “Ciao Darwin”. Come ha raccontato lo stesso presentatore in una recente intervista rilasciata al settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni“: “Ciao Darwin torna ai primi di marzo”. Ma andiamo a scoprire insieme quali altre novità ha raccontato Paolo Bonolis.

Ciao Darwin torna in tv: l’annuncio di Paolo Bonolis

«Dall’Epifania parte la nuova serie di ‘Avanti un altro!’ e i primi di marzo torna ‘Ciao Darwin’…» – Con queste parole rilasciate al settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni“, il conduttore tv Paolo Bonolis annuncia il ritorno del suo ormai storico programma “Ciao Darwin”.

In attesa di vederlo nuovamente a Ciao Darwin, Paolo Bonolis presenta il suo libro “Notte fonda”

Bonolis ha da poco pubblicato il suo secondo libro dal titolo “Notte fonda”. Di come sia nata l’idea di questo libro, il conduttore racconta: «L’ho scritto in vari posti, tra studio e casa. Al mare, questa estate, ho aggiunto delle cose. Gli orari erano i più variegati, quando c’era un po’ di tempo mi ci dedicavo. Non ho una metodologia precisa come gli scrittori veri. lo faccio altro nella vita, quindi è un esercizio che si è sviluppato in maniera un po’ confusa e casuale».

Paolo Bonolis: ecco cosa pensa Sonia del mio libro

Grande appassionata di libri è la moglie di Bonolis, Sonia Bruganelli, produttrice tv impegnata oggi come opinionista al GFVIP. Bonolis dell’idea che sua moglie si è fatta del libro dice: «Sonia lo ha letto e si è stupita di trovarsi perfettamente a suo agio nel personaggio femminile, non perché sia lei, ma perché ha detto che ho ragionato proprio come fa una donna».

Parlando delle differenze con cui si approccia alla scrittura rispetto alla tv, Bonolis dichiara: “In tv faccio tutt’altro, quella sensibilità è rivolta al tentativo di divertire me, chi guarda e chi partecipa ai miei programmi. Nella scrittura esce un’altra parte del sottoscritto. La sensibilità ce l’ho e non posso farci niente”.