Chi ha vinto la quarta puntata di Ciao Darwin 2023, tra Scienza e Occulto? Paolo Bonolis ha proclamato vincitori i concorrenti del mondo dell’Occulto, guidato da Giucas Casella. La puntata è andata in onda venerdì 15 dicembre in prima serata su Canale 5. Vediamo insieme come si è svolta la gara.

Ciao Darwin continua a essere uno dei programmi più visti del venerdì sera facendo registrare la scorsa puntata 3.279.000 telespettatori pari al 21,70% di share. Il sottotitolo di questa nona edizione è Giovanni 8.7 che riprende una celebre frase del Vangelo: “Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra“.

A sfidarsi nella quarta puntata sono stati la Scienza, capitanata da Alessandro Cecchi Paone e l’Occulto, guidati da Giucas Casella e che aveva in squadra anche il cartomante Simone (fidanzato del giornalista). I due futuri sposi hanno anche sfilato insieme e si sono scambiati un bacio.

La madre natura invece è stata di nuovo Andreea Sasu. I due mondi si sono sfidati nelle classiche prove che hanno reso celebre il programma: dal dibattito, a spasso nel tempo (che è stata giudicata dai social come una delle migliori), passando per la prova canora a quella del coraggio (che ha visto la presenza della campionessa di tiro con l’arco delle Fiamme Azzurre, Irene Franchini). Poi è stata la volta del defilè che ha visto sfilare Giucas Casella e Cecchi Paone.

Ecco il video Mediaset della prova dei cilindroni di Ciao Darwin tra Scienza e Occulto che è stato vinto da questi ultimi.

La prova dei cilindroni

La prova che ha decretato il vincitore è stata quella dei cilindroni. La Scienza è partita con una tacca di svantaggio e non è riuscita a recuperare anche grazie alla bravura del concorrente dell’occulto. La puntata quindi è stata vinta dalla squadra capitata da Giucas Casella che caratterizzeranno l’uomo e la donna del terzo millennio. Sono infatti due le categorie di persone antitetiche per fisionomia, stile di vita, usi e costumi, ideologie e professione, selezionate come sempre da SDL2005, che si cimentano in diverse sfide. A decretare la squadra vincente, assegnando di volta in volta i punteggi, sarà una giuria composta dalle 200 persone del pubblico.