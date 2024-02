Torna stasera, 23 febbraio 2024, “Ciao Darwin 9 – Giovanni 8,7”, lo show antropologico in onda in prima serata su Canale 5. Nella puntata di venerdì vedremo una sfida un po’ particolare, non ci cerca infatti il carattere antropologico dominante del Terzo Millennio. Scopriamo insieme chi saranno i capitani e le categorie che si metteranno in gioco nella puntata di stasera.

Ciao Darwin 9, anticipazioni e squadre della decima puntata di venerdì 23 febbraio 2024

Venerdì 23 febbraio 2024, in prima serata su Canale 5, andrà in onda Ciao Darwin 9. Torna lo show-antropologico più divertente e irriverente della televisione con l’ultima puntata di questa edizione, la decima. A condurre il programma c’è Paolo Bonolis con l’irrinunciabile amico e collega Luca Laurenti. Secondo le anticipazioni, a sfidarsi nella puntata di Ciao Darwin che andrà in onda venerdì 23 febbraio, sono Darwin Giovanni 8.7 e Darwin Story. Si tratta quindi di una puntata speciale in cui ci saranno i concorrenti che si sono maggiormente distinti nella nona edizione che si sfideranno, a colpi di prove semiserie, con quelli delle imprese indimenticabili che hanno fatto la storia del programma nel corso delle otto stagioni, quindi dal 3 ottobre 1998. Capitani delle due squadre saranno rispettivamente Alex Belli e Daniela Martani. A scegliere i concorrenti come sempre è la SDL2005.

La severissima giuria, composta dalle 200 persone del pubblico presente in studio, decreterà la squadra vincente, assegnando di volta in volta i punteggi. Non mancheranno le consuete prove per dimostrare di possedere doti di coraggio, forza, intelligenza, prontezza, cultura, nonché seduzione e simpatia. Grande attesa per la sfilata femminile e maschile che potrebbe veder coinvolti i due capitani.

“Ciao Darwin” è un programma R.T.I. con la collaborazione di SDL2005. Tratto da un format di Paolo Bonolis e Stefano Magnaghi, ha come Capo progetto Marco Salvati. Scritto da Andrea Arinci, Roberto Cenci, Carmine D’Andreano, Silvia Lagravinese, Federico Lampredi, Christian Monaco, Anna Maria Negri, Giuseppe Scagliola. La regia è affidata a Roberto Cenci.

Ci sarà Madre Natura e Padre Natura

Nel corso delle nove puntate di Ciao Darwin abbiamo visto alternarsi quattro madre natura: si tratta di Orian Ichaki, Aleksandra Korotkaia; Sarah Shaw e Andreea Sasu. Padre natura è invece stato solo uno, Lukasz Zarazowski. Nella puntata di stasera ci saranno sia Orian Ichaki, una delle madre natura più apprezzate di questa edizione, che padre natura Lukasz Zarazowski.

Nel corso della serata, inoltre, verranno assegnati alle eccellenze di tutte le edizioni i Darwin di Donatello: Miglior Look, Premio Faccia Tosta, Miglior Performance e Miss Darwin.