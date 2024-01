Ciao Darwin 9, stasera 5 gennaio 2024, non andrà in onda su Canale 5. Ancora una settimana di pausa per lo show condotto da Paolo Bonolis insieme a Luca Laurenti. Scopriamo insieme il motivo e quando tornerà regolarmente in programmazione.

Ciao Darwin 9 stasera, venerdì 5 gennaio 2024, non va in onda: perché?

Si dovrà attendere ancora qualche giorno per vedere Ciao Darwin 9 in prima serata su Canale 5. L’ultima puntata dello show antropologico è infatti andata in onda il 23 dicembre 2023 e aveva visto sfidarsi ‘Divano’ contro ‘Sport’. Il programma non era stato trasmesso neanche venerdì 29 dicembre 2023. Ma perché? Nonostante gli ascolti delle ultime puntate siano leggermente in calo, il motivo della sospensione non dipende da una bocciatura del programma, molto amato dai giovani e sui social. Mediaset per questi giorni di festa ha deciso di non mandare in onda alcune sue trasmissioni di punta prediligendo film o programmi musicali più consoni al periodo natalizio. Anche per esempio Uomini e Donne e Amici si sono fermati per Natale. Si tratta quindi di una stop momentaneo dovuto a Natale e all’epifania.

La sesta puntata di Ciao Darwin 9 è quindi prevista per venerdì 12 gennaio 2024 sempre in prima serata su Canale 5. Solo allora potremmo sapere chi sarà la nuova madre natura e le due squadre che si sfidano per caratterizzare l’uomo e la donna del terzo millennio. In totale saranno 10 le puntate di questa edizione di Ciao Darwin che ha come sottotitolo Giovanni 8.7 che riprende una celebre frase del Vangelo: «Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra».

Chi ha vinto le prime puntate

In onda nel 2023 sono andate cinque puntate. Nella prima abbiamo visto sfidarsi Angeli e Demoni e i vincitori sono stati i Demoni. Nella seconda, i Trapper hanno avuto la meglio sui neomelodici e nella terza i Lavoratori sugli influencer. A vincere la quarta puntata è stato il mondo dell’Occulto su quello della scienza. L’ultima puntata dell’anno è stata invece vinta dal Divano contro lo Sport.