Ciao Darwin 9 salta la puntata del 19 gennaio 2024 su Canale 5

Cambio di programmazione per Ciao Darwin 9, lo show antropologico di Paolo Bonolis trasmesso il venerdì in prima serata su Canale 5. La puntata del 19 gennaio 2024 salta e non va in onda lasciando milioni di telespettatori col fiato sospeso. L’annuncio è arrivato a sorpresa dai vertici Mediaset che hanno rivoluzionato il palinsesto di Canale 5 spostando due programmi storici e di grande successo. Salta non solo Ciao Darwin di Paolo Bonolis, ma anche il Grande Fratello di Alfonso Signorini. Il motivo? Semplice Mediaset ha deciso di puntare sulle semifinali e finali della Supercoppa Italiana 2024, il primo trofeo calcistico di inizio anno.

Al posto di Ciao Darwin 9, infatti, stasera venerdì 19 gennaio 2024 va in onda la semifinale di Supercoppa Italiana 2024 tra Inter-Lazio. Un motivo più che valido, visto che il torneo EA SPORTS FC Supercup è tra le competizioni calcistiche per club maschili più seguite nel mondo del pallone.

Ciao Darwin 9, la prossima puntata venerdì 26 gennaio

La puntata del 19 gennaio 2024 di Ciao Darwin 9 salta quindi per lasciare spazio alla semifinale Inter-Lazio della Supercoppa Italiana 2024. I milioni di telespettatori e fan dovranno attendere una settimana per assistere allo show antropologico di Paolo Bonolis che vede contrapporsi due mondi rappresentati da pittoreschi personaggi pronti a mettersi in gioco tra esibizioni, prove e giochi.

L’appuntamento con la prossima puntata di Ciao Darwin è per venerdì 26 gennaio 2024 sempre in prima serata su Canale 5 e possiamo anticiparvi che a contendersi il gioco saranno le squadre di Trattorie e Stellati. Da un lato ci saranno gli amanti della cucina fatta in casa con porzioni abbondanti e prezzi modici contro il mondo degli amanti della cucina stellata e gourmet fatta di prezzi stellari e pietanze minimal. Chi vincerà?

