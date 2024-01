Torna Ciao Darwin 2024 e propone una nuova Madre Natura. Paolo Bonolis ha infatti presentato la ragazza che ricopre questo ruolo che è scesa in studio con un costume di color lilla e rosa. Vediamo insieme chi è e cosa fa.

Ciao Darwin 2024, Madre Natura è Orian Ichaki

La madre natura della settima puntata di Ciao Darwin 9, in onda venerdì 26 gennaio 2024, è una ragazza che ancora non avevamo visto e che si chiama Orian Ichaki. Nelle precedenti puntate infatti si erano alternate in questo ruolo la mora Andreea Sasu e le bionde Sarah Shaw ed Aleksandra Korotkaia. In quella del 12 gennaio invece era sceso in studio padre natura Lukasz Zarazowski. Nel corso delle dieci puntate del programma vedremo le quattro ragazze alternarsi insieme a padre natura.

Ma chi è Orian Ichaki? Si tratta di una giovane modella bionda, dagli occhi verdi, alta un metro e 76 cm. Come si può leggere sul sito della sua agenzia, le sue misure sono 82-60-88. Ha lavorato per importanti case di moda ma il suo nome è principalmente legato al gossip. In passato infatti è stata la fidanzata di Hell Raton, pseudonimo di Manuel Zappadu, rapper e produttore discografico italiano. Inoltre è stata accostata in estate al cantante Federico Rossi e al calciatore Raoul Bellanova.

Ecco il video del suo ingresso nello studio di Ciao Darwin 2024 durante la puntata andata in onda venerdì 26 gennaio in cui a sfidarsi sono stati Trattorie contro Stellati capitanati rispettivamente da Claudio Amendola ed Andy Luotto.

Orian Ichaki Instagram

Il profilo instagram di Orian Ichaki si chiama @orian_ichaki ed è seguito da circa 40 mila follower. La giovane, che abita a Milano, posta foto dei suoi lavori in cui si possono notare campagne per Guezz e Tezeniz. Volto angelico e fisico statuario, di lei non si hanno molte informazioni e sul suo profilo ci sono appena 50 post.